亚股上扬 从特朗普意外胜选的震惊中迅速反弹

路透悉尼/东京11月10日 - 亚洲股市周四反弹，美元持坚，从特朗普(Donald Trump)意外胜选美国总统的震惊中大幅回弹，不过反弹速度令一些市场观察人士摸不着头脑。

点差交易者预计，飙升态势会在欧洲股市续演，预估英国富时100指数.FTSE、德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI将大幅高开。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数反弹2%，周三下挫2.4%。

日本股市日经指数.N225表现更加强劲，一度跳升7%，收复周三5%的跌幅。

尽管全球市场起初大幅震荡，但美国投资者选择聚焦于特朗普的关键政策主张，包括大举减税、提高基础设施和国防支出，以及放松银行业管制。

“投资者被情绪化的投资决定所困扰。他们昨天采取避险操作，随后看到美国人持乐观态度并追高市场，他们又赶紧扭转仓位，”东京大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

“有些投资者肯定在想他们终归不该出售。”

澳洲股市大涨3.3%，创2011年末以来最大单日涨幅；沪综指.SSEC上涨1.3%。

“风险偏好意外好转，推动股市和美国公债收益率上扬，”澳洲西太平洋银行分析师Imre Speizer表示。

“市场似乎在重新评估特朗普执政的经济前景，认为会朝着经济增长加速且通胀上升方向发展。”

他指出，衡量10年期通胀预期的一项关键市场指标跳涨至16个月高位1.87%。

因预期特朗普执政后支出增加且通胀上升，美国10年期公债收益率扭转起初一度跌至1.716%的跌势，隔夜上涨至2.09%，为1月以来的最高水平。21个基点的净涨幅亦为2013年7月以来的最大单日涨幅。

美元摆脱疲态，追随美债收益率飙升之势，兑日圆从低位101.19日圆一路反弹至105.96，最新报105.55。

特朗普胜选后，投资者将美联储12月加息的可能性再度从最低30%上调至高达80%，提振美元上扬。

美元指数从周三所及的95.885低点反弹至约98.556.

欧元在特朗普获胜之初的恐慌情绪中一度攀高至1.1300，但之后在隔夜市场一度低见1.0906，跌约0.04美元。

但不断走软的其他货币兑美元较长期前景仍然不明朗。

“我们预计特朗普政府的财政部在确认汇率操作国，以及加大贸易伙伴国让货币升值的压力方面，将更加重视其他国家与美国的双边贸易顺差问题，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon在报告中称。

与此同时，美股走势也不惶多让，道琼工业指数.DJI跳涨1.4%，标准普尔500指数.SPX与纳斯达克指数.IXIC皆收涨1.11%。成交量创下6月英国退欧公投来最高。

衡量投资人紧张情绪的芝加哥期权交易所(CBOE)波动指数下跌23%，料创下6月底以来最大单日跌幅。

标普指数期货微涨0.3%。

**亚洲警惕特朗普贸易和联盟政策**

评级机构标普后来确认了美国的AA+评级，但指出政府债务未来状况的不确定性将阻碍评级上调。

此外，市场仍然担忧特朗普是否会真的对中国和墨西哥出口商品实施惩罚性关税，一如他竞选中威胁的那样，这有可能引发全球性贸易战。

瑞士信贷在研究报告中称，在亚洲对贸易较为依赖的经济体中，中国和韩国尤其容易受到美国敌对措施的影响，因为这两个国家都对美国有很大贸易顺差。

墨西哥披索削减跌幅，但仍距离隔夜所及纪录低点不远。

“特朗普的保护主义政策可能被证明是过去30年间商品贸易全球化的一个巨大倒退，”野村分析师写道。

“另一个重要因素是，特朗普当选所带来的不确定性，可能减弱大美和平(Pax Americana)，以及它对整体世界带来的好处，特别是1945年之后的亚洲。”

目前而言，投资人似乎愿意姑且相信特朗普，这从大宗商品价格的全面涨势可以看出。

期铜升至近16个月高点，因预期特朗普上台后将启动大量基建支出。

铁矿石大涨4.7%，至2015年1月以来高位。

布兰特原油延续隔夜涨势，上涨0.3%，至每桶46.50美元。美国原油小涨0.1%至45.31美元，部分受美国库存上升打压。

现货金大幅回落至每盎司1,286.40美元，周三曾上涨高见1,337.40美元。(完)