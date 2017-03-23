亚洲股市上涨 美元回升而油价受担忧制约

路透新加坡3月23日 - 亚洲股市周四小幅上涨，在一定程度上追随美股企稳走势；美元自四个月低点缓慢回升，但仍笼罩在对特朗普经济刺激政策前景的担忧中。

英镑兑美元持稳于1.2483美元，周三最多下跌0.4%，英国议会大楼附近发生的袭击事件导致五人死亡，其中包括袭击者本人和一名警员，还有40人受伤。警方称，他们认为袭击者是受到伊斯兰相关恐怖主义的鼓动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%。

日本日经指数.N225持平，尽管日圆走软。围绕日本首相夫人的政治丑闻打击国内投资者人气。森友学园理事长笼池泰典周四在国会作证称，2015年他收到首相安倍晋三夫人100万日圆捐款。日本首相之前否认安倍昭惠代表他向学校捐款100万日圆。

中国沪深300指数.CSI300涨0.4%，香港恒生指数.HSI涨0.1%。

隔夜，美股纳斯达克指数.IXIC收高0.48%，标普500指数.SPX收高0.19%，道琼工业指数.DJI持平，盘中均触及约五周以来最低水准。

美元兑日圆上涨0.3%至111.44日圆，隔夜曾跌至去年11月22日以来最低位110.75日圆。

美元指数回升0.1%至99.81，隔夜曾触及七周低位。

特朗普一直都在尝试寻求支持，推翻前总统奥巴马2010年签署的平价医疗法案。

周三，特朗普及众议院共和党领导层表示，在努力说服要求修改立法的保守共和党人方面，他们已经取得进展。医改法案的投票计划在周四晚些时候进行；这是特朗普上任以来的首个重大立法提案。

“对奥巴马医保(Obamacare)的投票是一块试金石，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说道。“如果他不能通过议案，那么将会进一步伤及股市。而且也会引发特朗普诸如减税等其他政策会推迟的风险。”

亚洲投资者正静候台湾央行的利率决定，预期其将维持利率不变。

两位外资保管行消息人士周三透露，为抑制台币兑美元升值幅度，台湾央行来电关切，希望保管行代为转达客户，不要再有新资金汇入。

针对央行向外资保管行道德劝说一事，央行官员未予回应，仅表示，目前资本帐已经开放，外资要进来投资股票，资金本来就可以自由进出。台币兑美元周四盘初在平盘附近整理，交投清淡。

新西兰元兑美元跌0.1%至0.7036。新西兰央行周四坚守维持指标利率在纪录低位1.75%的立场，并重申将在“相当长”时间内保持货币政策不变，理由是全球仍存在众多不确定性，而且还有美国的贸易保护主义。

大宗商品市场方面，油价反弹，隔夜则触及11月以来的最低位，因数据显示本就处于纪录高位的美国原油库存，增加幅度远超预期。

分析师称，油价已寻得技术面支撑，而且正在被推高，因交易员在油价隔夜触及低位后建立新的多头仓位，但供应担忧令涨势受限。

美国原油周四涨0.7%至每桶48.38美元。

布兰特原油涨0.6%至50.96美元。

金价因美元反弹而承压，跌0.3%至每盎司1,245.59美元，隔夜曾触及三周高点。(完)