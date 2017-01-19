亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强

路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。

美元最近几日一直走软，美国总统当选人特朗普在周末一次专访表达了对美元走强影响的忧虑之后，美元跌至12月初以来最低水平。

在特朗普周五正式就职前，投资者依然紧张不安，很多人将此作为获利回吐的理由。

叶伦在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表讲话称，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会在未来出现不愿意看到的意外的风险”；联储逐步升息是“合理的”。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%。

香港指标恒生指数.HSI跌0.6%，沪综指.SSEC跌0.1%。

中国短期融资成本升至近10年最高水准，因市场担心在本月底春节假期来临之前，流动性正在急剧收紧。

“春节前夕市场缺乏流动性，”元康投资总经理顾伟勇表示，并称央行注资不足。

隔夜美国股市方面，金融类股走强推动标准普尔500指数.SPX收高，但道琼工业指数.DJI小幅收跌。

日本股市日经指数.N225上涨1%，受日圆走软提振。

“美元明显受叶伦讲话提振上涨，”日本大和证券首席汇市策略师Mitsuo Imaizumi表示，“但鉴于明天特朗普将就职，今天日本投资者可能采取谨慎立场。”

虽然交易商预计即将上任的美国政府将采取刺激政策来提振经济增长和通胀，并促使美联储处于升息路径，但很多投资者担心特朗普的保护主义政策可能造成的影响。

美元指数上升0.3%至101.22。

美元兑日圆回吐稍早涨幅，小跌至114.48，但仍远高于上日所及低点112.57。

英镑兑美元小涨0.1%，报1.2275，周三曾跌逾1%。英镑周二大涨3%，因此前英国首相特雷莎·梅的讲演让担心英国“硬退欧”的投资者感到放心。

欧元兑美元升0.1%至1.0641，市场等待今日稍后欧洲央行的政策会议。欧洲央行上个月表示将从4月起削减每月购债规模，令市场感到意外。

上周的路透调查显示，分析师均预计欧洲央行周四将按兵不动。他们一致认为，欧洲央行4月削减购债规模后的下个举动，将是进一步降低量化宽松(QE)规模。

原油价格收复上日的失地，投资者的关注焦点转至政府即将公布的美国库存数据。原油上日因美元走强而下跌。

美国原油涨0.8%至每桶51.48美元，周三跌2.67%。布兰特原油涨0.8%至54.36美元，上日跌2.79%。(完)