日圆在德国及土耳其出事后保持涨幅 股市涨跌不一

路透新加坡12月20日 - 避险货币日圆周二保持涨幅，德国与土耳其发生导致人员死伤的事件，令投资者感到担忧。亚洲地区股市涨跌不一，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表乐观评论。

日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，暗示其确信日圆疲弱和海外需求反弹将增强经济稳健复苏的前景。该央行的决定符合市场的普遍预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早涨幅基本持平。日本日经指数.N225亦持平。

圣诞假期之前成交量下降，抑制了部分亚洲市场的买盘。

中国股市沪深300指数.CSI300下滑0.4%，台湾加权股价指数.TWII跌0.3%。香港恒生指数.HSI扳回稍早跌幅基本持平。

美股周一收高，尽管脱离盘中高点，因围绕美联储主席叶伦对美国就业市场发表乐观讲话的良好氛围，抵消了德国与土耳其袭击事件发生后出现的一些避险倾向。

“叶伦在隔夜讲话中描绘出非常乐观的图景，”Rivkin Securities驻悉尼全球投资策略师James Woods说。

“(美国联邦公开市场委员会(FOMC))做得棒极了，让市场为这第二次加息做好了准备。重要的是，他们一直继续强调FOMC要考量数据表现，只有当经济基本面支持时才会升息。”

德国警方表示，柏林市中心一处圣诞市集周一晚间发生卡车冲入拥挤人群，死亡人数已升至12人。这可能是德国数十年来伤亡最严重的袭击事件之一。市场震惊。

欧元兑美元继周一下跌0.5%至1.0401后，周二回升0.1%至1.04125。

俄罗斯驻土耳其大使周一在安卡拉一间画廊发表讲话时，被人从背后开枪击中身亡。此事亦令欧元承压。

土耳其里拉周二兑美元持稳报3.532，周一下跌0.7%。俄罗斯卢布周二兑美元亦持平报61.8115，卢布周一一度低见62.0907，但收盘反弹至61.8475，日内涨0.3%。

这两起突发事件过后，资金避险需求提振日圆，但在叶伦讲话后美元上扬，日圆削减部分涨幅。

美元兑日圆周一一度跌1.2%，最终收低0.7%至117.205，周二持稳报117.21.

日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，暗示其确信日圆疲弱和海外需求反弹将增强经济稳健复苏的前景。

会议结果公布后，美元/日圆及日经指数期货变动不大。

自特朗普意外当选美国总统以来，美元兑日圆已上涨11.4%。特朗普周一在美国选举人团投票中以压倒性票数正式当选为美国下任总统，获得的选举人团票数超过了270张的当选门槛。

美元指数周一因美联储主席叶伦有关劳动力市场的乐观言论而攀升0.2%，周二跌0.1%至103.05。

周一金价上涨0.4%，周二几无变动，报1,138.45美元。

油价周二下跌，因节日季即将到来交易员开始解除仓位。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.4%至每桶51.92美元，周一收升0.4%。

布兰特原油期货跌0.2%至54.82美元。(完)