亚股涨跌不一 美元因美国政治忧虑犹存而回吐涨幅

路透新加坡5月19日 - 亚洲股市周五涨跌不一，与此同时美元部分回吐隔夜在强劲经济数据支持下录得的涨幅，因围绕美国总统特朗普的政治风波延续。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，周线可能收低0.5%。

日经指数.N225早盘跌0.16%至19,523.27点，本周料下跌1.8%。

沪综指.CSI300升0.1%，本周累计涨0.4%。香港恒生指数.HSI涨0.2%，周线料小升0.1%。

“今天上午亚洲股市的趋势是，涨跌不一，”IG驻新加坡的市场策略师Jingyi Pan说。

“美国市场得以温和反弹，投资者继大跌后找到合适的入市点，而亚洲投资者可能宁愿谨慎过头也不愿冒险，尤其是考虑到未来一周将有多项风险事件。”

她补充称，这些事件包括前美国FBI局长科米(James Comey)出席参议院听证会，以及石油输出国组织(OPEC)在维也纳召开会议。

特朗普上周炒了科米鱿鱼，激起了一场政治风暴，在周三席卷美国股市，使之出现八个月以来的最大杀盘。

美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。这令市场平静下来，并提振周四美股表现。

道琼工业指数.DJI上涨0.3%，标普500指数.SPX上涨0.4%，纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC跳涨0.7%。

“我们可望在此摆脱不安情绪。昨天投资人真的忧心忡忡，”伊利诺州OakBrook Investments LLC投资长Janna Sampson表示。

“不管(调查)结果如何，人们觉得或许可以相信那是一个准确而公正的结果，”她说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五续跌0.15%。

该指数周四创下近两周以来最低收位，受巴西股市.BVSP骤跌8.8%拖累，因有报导称，巴西总统特梅尔(Michel Temer)被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者，最高法院已决定授权对此展开调查。

巴西雷亚尔兑美元周五早盘小跌报3.3685雷亚尔，周四一度重挫8.5%至12月以来最低水准。

强劲的美国经济数据隔夜提振了美元，但美元周五回落。

美元兑日圆跌0.25%报111.225，周四涨0.6%，本周料跌1.8%。

数据显示，5月大西洋沿岸中部地区的制造业活动明显加快，上周美国初请失业金人数也意外下降。

美元指数略跌报97.824，周四涨0.3%，本周或跌1.4%。

英镑兑美元基本持平报1.2945.

周四英镑曾升穿1.30，为近八个月来首见，因英国零售销售增幅超过预期，帮助缓解了对整体经济形势的担忧。但受技术性卖盘拖累，最终收低0.2%。

欧元兑美元周五基本持平于1.11。周四一度触及六个月高位，但随着美元走强将涨幅悉数回吐，最终收跌0.5%。

大宗商品方面，油价进入连涨第三日，周线有望录得4%涨幅，因市场愈发乐观地认为主要产油国将延长减产协议。

美国原油期货触及三周高位，最新涨0.8%至每桶49.75美元。

全球指标油价布兰特原油期货涨0.7%至每桶52.88美元，盘中稍早一度触及四周高点。

金价小涨，扳回周四部分跌幅。现货金涨0.25%至每盎司1,249.84美元，料录得1.7%周线涨幅。(完)