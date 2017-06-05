（更正）美元自七个月低位小升 伦敦袭击事件打压英镑

（因翻译有误，内文第四段应为“3月和4月就业岗位较初值下修6.6万个”，非“均较初值下修6.6万个”）

路透新加坡6月5日 - 美元周一小涨，脱离此前因美国5月就业岗位增幅逊于预期而触及的七个月低位；同时英镑下挫，伦敦袭击事件导致至少七人丧生和48人受伤，周四该国将举行大选。地缘政治风险使亚股周一持续受抑，尽管美国股市周五涨至纪录高位。

美元指数小涨至96.77，周五触及去年11月美国大选以来的最低水准。

美国5月非农就业岗位增加13.8万个，大幅低于预估的增加18.5万个，暗示尽管失业率降至16年低点4.3%，就业市场正在失去动能。

3月和4月就业岗位较初值下修6.6万个。

美元兑日圆上涨0.1%至110.60，周五下跌0.8%。

10年期美债收益率周一报2.1643%，与就业数据公布前的周四收盘水平2.217%相比，大幅下跌。

“10年期美债收益率的反应表明，市场认为2017年美联储第三次加息的可能性降低，不过这仍然是一种非常真实的可能性，”Rivkin Securities的全球投资分析师James Woods称。

英国伦敦桥附近区域发生袭击事件后，英国首相特雷莎·梅表示周四的大选仍将举行。周六有袭击者驾车在伦敦桥上冲撞行人并在附近的酒吧内刺伤人，这是近三个月来英国第三次遭遇恐怖袭击事件。

警方在首次接警八分钟之内就击毙了三名男性行凶者。此外警方称还逮捕了12人。

特雷莎·梅周一料将重启竞选活动。民调显示，竞选各方不相上下的程度远大于之前的预测。这有可能导致英国陷入政治僵局，而退欧谈判即将于6月19日正式启动。

英镑兑美元一度下滑0.3%，之后收窄跌幅，日内下滑0.2%至1.2864。

“今明两天，我猜英镑在英国大选之前将呈区间走势，因为我认为，没人可以准确预测结果，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata表示。

“英国退欧已经教会我们不要相信民调，并在英国的事件发生之前不要大举建仓。”

欧元兑美元跌0.1%至1.1271 ，守住上周五0.6%涨幅的大部分。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略微走低。

日股日经指数.N225扭转稍早跌幅，上涨0.1%，因日圆回吐部分涨幅。

中国沪深300指数.CSI300下跌0.5%；中国5月财新服务业PMI增速创四个月以来最快，但该消息未能提振股市人气。

澳股下滑0.8%，韩股.KS11几无变动。

台湾股市.TWII逆市而行，连续第二日触及2000年以来最高水位。

周五，美股三大指数.DJI .SPX .IXIC均触及历史最高水平，科技和工业类股的涨幅大大抵消了美国疲弱就业报告的影响。

原油价格温和上涨，受抑于对美国石油产量增加的担忧。

美国原油期货上涨0.5%，报每桶47.89美元，指标布兰特原油期货亦上涨0.2%，报50.18美元。

金价周一涨至六周高位，受美元走低的驱动，最新报每盎司1,279.90美元。(完)