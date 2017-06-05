（更正）美元自七个月低位小升 伦敦袭击事件打压英镑

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
（因翻译有误，内文第四段应为“3月和4月就业岗位较初值下修6.6万个”，非“均较初值下修6.6万个”）
路透新加坡6月5日 - 美元周一小涨，脱离此前因美国5月就业岗位增幅逊于预期而触及的七个月低位；同时英镑下挫，伦敦袭击事件导致至少七人丧生和48人受伤，周四该国将举行大选。地缘政治风险使亚股周一持续受抑，尽管美国股市周五涨至纪录高位。
美元指数小涨至96.77，周五触及去年11月美国大选以来的最低水准。
美国5月非农就业岗位增加13.8万个，大幅低于预估的增加18.5万个，暗示尽管失业率降至16年低点4.3%，就业市场正在失去动能。
3月和4月就业岗位较初值下修6.6万个。
美元兑日圆上涨0.1%至110.60，周五下跌0.8%。
10年期美债收益率周一报2.1643%，与就业数据公布前的周四收盘水平2.217%相比，大幅下跌。
“10年期美债收益率的反应表明，市场认为2017年美联储第三次加息的可能性降低，不过这仍然是一种非常真实的可能性，”Rivkin Securities的全球投资分析师James Woods称。
英国伦敦桥附近区域发生袭击事件后，英国首相特雷莎·梅表示周四的大选仍将举行。周六有袭击者驾车在伦敦桥上冲撞行人并在附近的酒吧内刺伤人，这是近三个月来英国第三次遭遇恐怖袭击事件。
警方在首次接警八分钟之内就击毙了三名男性行凶者。此外警方称还逮捕了12人。
特雷莎·梅周一料将重启竞选活动。民调显示，竞选各方不相上下的程度远大于之前的预测。这有可能导致英国陷入政治僵局，而退欧谈判即将于6月19日正式启动。
英镑兑美元一度下滑0.3%，之后收窄跌幅，日内下滑0.2%至1.2864。
“今明两天，我猜英镑在英国大选之前将呈区间走势，因为我认为，没人可以准确预测结果，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata表示。
“英国退欧已经教会我们不要相信民调，并在英国的事件发生之前不要大举建仓。”
欧元兑美元跌0.1%至1.1271 ，守住上周五0.6%涨幅的大部分。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略微走低。
日股日经指数.N225扭转稍早跌幅，上涨0.1%，因日圆回吐部分涨幅。
中国沪深300指数.CSI300下跌0.5%；中国5月财新服务业PMI增速创四个月以来最快，但该消息未能提振股市人气。
澳股下滑0.8%，韩股.KS11几无变动。
台湾股市.TWII逆市而行，连续第二日触及2000年以来最高水位。
周五，美股三大指数.DJI .SPX .IXIC均触及历史最高水平，科技和工业类股的涨幅大大抵消了美国疲弱就业报告的影响。
原油价格温和上涨，受抑于对美国石油产量增加的担忧。
美国原油期货上涨0.5%，报每桶47.89美元，指标布兰特原油期货亦上涨0.2%，报50.18美元。
金价周一涨至六周高位，受美元走低的驱动，最新报每盎司1,279.90美元。(完)
(编译 许娜/李春喜/孙国玉/王颖/王琛；审校 郑茵/高琦/张涛/汪红英/于春红)
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