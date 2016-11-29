美元与债券持稳 油价受OPEC能否达成协议担忧影响下滑

路透悉尼11月29日 - 美元周二稍事喘息，因全球债市近期动荡后持稳，股市走势不一，意大利本周就宪法改革公投前欧洲政治风险重现。

油价下滑，因怀疑石油输出国组织(OPEC)周三会议能否达成持久协议。工业金属最近大涨后，遭遇获利了结。

亚洲股市走势谨慎。澳洲股市持平，日经指数.N225跌0.35%，沪综指.SSEC涨0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数连涨两日后几无变动。

E-迷你标普500指数期货略微走软，而欧洲主要股市则可能开低。

华尔街股市为此间市场奠定了谨慎基调。美国股市周一下跌，为近一个月来表现最差的一日；金融股和非必需消费类股下跌，因一些投资者在美股上周屡创新高后锁定获利。

道琼工业指数.DJI收低0.28%，标准普尔500指数.SPX收跌0.53%，纳斯达克指数.IXIC收低0.56%。泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.85%，意大利银行股下挫近4%。

**政治不确定性抑制欧元**

12月4日意大利将进行修宪公投，可能决定总理伦齐的政治前途。在此之前，对意大利银行体系的担忧加剧。

“花旗的基本预测认为公投不会通过修宪，短期内政治不确定性可能仍较高，”花旗分析师写道。

“如果公投失败，总理伦齐是否会像承诺的那样辞职，值得关注，然后再决定是否做空欧元。”

尽管美元回落，但政治风险仍让欧元受抑。欧元兑美元报1.0600，未能守住11日高位1.0686。

花旗认为技术面关键支撑在1.0458-1.0523，该区间涵盖美国大选后所及的低点1.0518。

美元兑日圆再度上涨，触及111.97，此前因获利回吐曾跌至111.58。美元兑日圆本月涨幅仍有7%。

美元指数守在101.280，距离上周创下的14年高点不远。

美元仍可能创出2015年初以来的最大两月涨幅，受到升息预期的支撑。市场预期，美联储下月几乎肯定会升息。

两年期美国公债收益率触及2010年初以来的最高点，较欧洲及日本公债的收益率之差大幅变阔。

在商品市场，投资者焦急地等待石油输出国组织(OPEC)的周三会议，观望产油国是否能够达成持续性的减产。

美国原油期货最新报每桶46.79美元，下跌0.29美元，周一曾出现巨幅震荡。布兰特原油最新报47.92美元，下跌0.32美元。交易员担心，万一OPEC未能达成协议，油价恐出现一波重大跌势。

工业金属取得惊人涨势后，转为涨跌互见。

期铜下跌2%，但仍有望录得逾10年来最大单月涨幅。铁矿石期货在2014年年初以来高位附近，期锌触及九年高位，期铅触及五年高点。

中国国内一些钢厂关闭，导致供应趋紧，此外，中国政府又批复多项重大基建项目，包括本周刚批复的一项360亿美元铁路网规划。(完)