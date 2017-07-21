欧元兑美元处于两年高位 亚股持于近10年高点

路透东京7月21日 - 欧元兑美元周五持于近两年高位附近，此前欧洲央行总裁称，今年秋季将讨论削减刺激措施。与此同时，全球经济前景坚稳，使亚洲股市保持在近10年高位。

尽管德拉吉没有为调整购债计划制定日期，但投资者认为他周四的讲话证实，这一讨论将导致明年收紧货币政策。

“虽然债市不认为德拉吉的谈话有何新意，但汇市乐于见到德拉吉证实他倾向缩减的立场，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

欧元/美元在亚洲盘初报1.1630美元，守住周四上涨1%的升幅；周四为6月27日德拉吉首次引发缩减购债臆测以来的最大升幅。

全球经济稳定成长的迹象，令全球股市维持走坚。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数过去两周上涨约5%，周五下跌0.2%。

日经指数.N225下跌0.3%，因日圆兑美元上涨。

MSCI明晟全球股市指数基本持平，周四连续第10日上扬，创2015年2月以来最长连涨。该指数在最近一轮涨势中累计升3.1%。

“全球经济增长强劲以及企业获利前景良好，对全球股市构成支撑，”Okasan Asset Management资深策略师Tatsushi Maeno表示。

根据汤森路透I/B/E/S，美国企业季度获利料增长8.6%，高于月初估计的增长8%。目前为止，大约15%的标普500指数成分股企业已公布了财报。

但是，美国主要股指周四基本持平，围绕美国总统特朗普无力推进其医改法案的担忧对股市无所助益。特朗普的减税计划要想获得资金支持，医改法案就必须获得通过。

美元也受类似的疑虑所困，美元指数周四触及去年8月以来最低水准。

美元/日圆周四触及三周低点111.48，即便之前日本央行总裁黑田东彦未追随其他央行脚步暗示要削减多年的刺激措施。美元/日圆最新报111.87日圆。

尽管欧元因德拉吉的评论而大幅走高，但全球债券市场的反应则较为平静，部分是因德拉吉未对欧洲央行何时宣布削减刺激计划释出明确信号。

美国10年期公债收益率(殖利率)周四跌至2.238%，为三周来最低；最新报2.261%。

德国10年期公债收益率则收跌于0.531%，前一个交易日收盘报0.543%。

“我认为德拉吉不大可能会在9月宣布缩减刺激。在欧洲央行4月降低购债规模之前，德拉吉曾要求央行工作人员考虑9月的选项，然后再过三个月即到12月时他会公之于众，”野村证券的资深分析师Hideki Kishida说。

“这次他甚至连准备选项的工作都没有让手下的人去做。”他补充道。

大宗商品方面，油价继昨日大幅波动后今日几无变动，因在布兰特原油早前自6月7日以来首次升破50美元之后，对全球原油供应过剩的担忧又压制住了油价。

交易员预测，在下周OPEC和非OPEC产油国在俄罗斯圣彼得堡召开会议前，油价将保持在当前水平。

布兰特原油期货报每桶49.26美元，日内跌0.1%。(完)