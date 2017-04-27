亚洲股市自高位回落 特朗普税改计划遭质疑

路透东京4月27日 - 亚洲股市周四自近两年高位回落，期待已久的美国税改计划未能鼓舞投资者，不过全球增长的前景以及欧洲政治风险的担忧消退，提振了市场人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，周三曾触及2015年6月以来最高水平。

日股日经指数.N225下跌0.3%。

美国总统特朗普在周三公布的税收政策目标纲要中提议，将公司税税率从35%和39.6%下调至15%，并下调企业将海外获利汇回美国的税率。

在白宫记者简述会上发布的一页纸篇幅的税改计划提纲中，没有具体指出在不增加财政赤字的情况下如何弥补由此产生的税收缺口，很多分析师认为这将难以实现。

“实际上正如预期一样，并无新的信息。他实际上只是在重复其竞选承诺，”野村证券的一位资深固定收益策略师Tomoaki Shishido说。

美股方面，标准普尔500指数.SPX收跌0.05%，未能守住之前因对企业业绩的乐观看法带来的涨幅。

据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成分股企业第一季整体获利估计上升11.8%，为2011年以来最高季度增幅。

法国总统大选首轮投票结果令人宽慰，以及近几个月全球经济稳步增长的迹象，都提振全球股市。

中国1-3月当季经济增速创2015年中以来最快；韩国周四也公布第一季经济增长超过预期，受助于全球需求好转。

相比之下，美国经济似已减缓，分析师预计周五公布的美国第一季国内生产总值(GDP)初值料显示增速减缓至1.2%，前季为增长2.1%。

但投资者整体仍持乐观态度，尤其是过去几年就业市场稳步复苏已推动失业率降至近10年低点。

“我认为即将公布的美国数据，比如预定下周初公布的汽车销售和制造业调查等，继上月表现意外疲弱后可能会超出预期，或将为股市提供上行动力，”大和证券首席全球分析师壁谷洋和说。

美国国会朝着达成政府拨款协议迈出了一小步，拨款可助其支撑到9月，但准备延长周五午夜的最后期限，以确保完成相关谈判并避免政府停摆。

但分析师指出，若谈判破裂进而导致政府停摆，可能让人重新担心特朗普推动其计划实施的能力。

特朗普的税改计划令人失望，促使美国公债收益率和美元双双下跌。

10年期美国公债收益率从周三稍早触及的两周高点2.350%下滑至2.318%。

欧元/美元报1.0910，已从周三低点1.0856反弹，并接近周三曾触及的四个半月高点1.09515。

欧洲央行周四稍晚将召开政策会议，市场聚焦未来几个月是否将削减货币刺激。

尽管外界预料欧洲央行这次不会做出改变，消息人士称，许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也是支撑欧元的另一个因素。

美元/日圆从周三稍早曾触及的近一个月高点111.78跌至111.26。

日本央行周四一如预期宣布维持政策不变后，日圆无动于衷。交易商等待稍晚(0630 GMT)央行总裁黑田东彦的记者会，以找寻更多线索。

加元和墨西哥披索收复失地大幅反弹，此前特朗普表示同意暂不终止北美自由贸易协定(NAFTA)。

加元和墨西哥披索此前承压，因美国政府称准备签署行政令以退出该协定。

加元兑美元涨0.5%至1.3555加元，早前一度触及14个月低点1.3648加元。

墨西哥披索兑美元跳涨1.0%至19.000披索，脱离周三触及的六周低点19.299。

油价下跌，受对全球供应过剩的担忧拖累，尽管交易员称油价似乎在当前水准寻获支撑。

布兰特原油期货降至每桶51.67美元，较上日收盘价跌0.15美元或0.29%。布兰特原油已较4月高点下跌近9%。(完)