亚股从高位回落 美元因美联储会议记录下滑后企稳

路透新加坡2月23日 - 亚洲股市周四从19个月高位回落；与此同时，美元回升，之前因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示联储谨慎对待升息而走低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌约0.1%，周三曾触及2015年7月以来高位。

日股日经指数.N225下滑0.35%，澳洲股市亦跌0.2%。

韩国股市.KS11持平，稍早韩国央行一如预期，连续第八个月维持利率于1.25%不变。

美国股市道琼工业指数.DJI隔夜上涨近0.2%，连续第九日创收盘新高。

但这种乐观气氛未蔓延至其他指数，标准普尔500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC均收低约0.1%。

美元小涨，投资者正解读美联储上次会议的会议记录，其中显示多位美联储决策者认为，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

然而市场也考虑到，特朗普总统经济计划缺乏细节让决策官员感到不确定性。有投票权的委员普遍认为升息的迫切性不大，许多委员指通胀压力大幅上升的风险不大，如果出现通胀压力，美联储有“足够时间”应对。

“看一下市场的反应就会发现，对会议记录认知相对偏温和，”IG驻新加坡市场策略师Jingyi Pan在一份报告中写道，“这与美联储主席叶伦上周讲话后市场的鹰派预期形成了对比。”

“而且围绕财政政策的讨论的确表明，美联储委员认为，这其中的不确定性让美联储无法及早加息，”她还表示。

美元指数上涨0.15%至101.37。

到亚洲早盘尾段，美元兑日圆报113.19，上涨0.1%。周三曾下跌0.7%。

10年期美债收益率周四下滑至2.4129%，周三收报2.418%。周三曾触及近两周低位2.391%。

欧元兑美元小幅跌至1.05535美元。周三欧元一度跌破1.05美元，为六周来首见，因外界担心反欧盟的法国总统候选人玛琳娜.勒庞会赢得总统大选。

在中间派的贝湖(Francois Bayrou/贝鲁)提出与独立总统候选人马克龙结盟后，此类政治忧虑有所缓解。

大宗商品方面，油价上涨，此前美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存意外下降。美国能源资料协会(EIA)的官方数据料将在周四出炉。

美国原油期货上涨0.9%至54.08美元。

布兰特原油期货亦上扬0.9%至56.33美元。

尽管美元上涨，但风险偏好的减少令金价保持周三的温和涨幅。现货金持稳于每盎司1,236.86美元。(完)