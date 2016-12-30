2016年最后交易日亚股和美元受抑 欧元短暂上扬

路透新加坡12月30日 - 亚股和美元周五盘初受抑，因投资者在2016年最后一个交易日获利了结，欧元在淡静交投中短暂上涨。

欧元兑美元周五早盘一度跳涨2%，为11月8日以来最大盘中涨幅，之后涨幅收窄，涨0.6%报1.0559美元。

“今天市场确实很清淡，而且突然之间卖单消失，短线投资者推高欧元并触发停止单。情况就是这样，”汇市研究公司Global-info Co的Kaneo Ogino表示。

欧元兑美元年内仍跌2.8%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五早盘几无变动。

在今年发生英国退欧和特朗普当选美国总统等重大政治意外事件的情况下，亚太地区(除日本)股市料录得3.3%的年度涨幅。

尽管与道琼工业指数的14%比起来上述涨幅不大，但这是亚洲股市四年来的最佳表现，而且此前连续两年下跌。

日经指数.N225因日圆升值而下跌0.7%，2016年料将下跌0.1%。这将是五年来最差表现，日圆上半年升值22%掼压日股。

日圆自此已贬值15%，大部分跌幅反映了市场看好特朗普料将推出的刺激政策，但今年年度料将录得逾3%升幅。

美元今年料将下跌略逾3%。美元兑日圆在美国大选结果出炉前，升幅达到近11%。

美元兑日圆最新下跌0.2%至116.41日圆，隔夜下跌0.5%。

美元指数周五跌0.5%至102.17，周四则跌0.6%。2016年料将录得3.5%升幅。

人民币全年料收贬。美元兑人民币已累计上涨7.1%。

美债收益率在过去两周因投资者寻求避险转而下滑，周五仍延续这种趋势，早盘交投在2.4714%，略高于隔夜触及的两周低点。

金价维持在两周高点附近，在流动性减少导致风险胃纳普遍减弱的情况下，黄金因避险资产地位而受益。

现货金涨0.3%至每盎司1,162.14美元，周四上涨1.5%，全年有望收高9.6%。

油价小涨，此前周四为本周首次收跌，出炉的数据显示美国原油库存意外增长。

周五美国原油涨0.3%至每桶53.95美元，周四跌0.5%，今年全年有望大涨47%，收复2015年的大多数失地。(完)