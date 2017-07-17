美国升息预期减弱推升亚股 GDP数据提振中国股市缩减跌幅

路透新加坡7月17日 - 亚洲股市周一多数上涨，受美国股市道指和标普500指数周五创纪录最高收位的激励，在美国公布疲弱的经济数据之后，市场押注美联储将保持宽松政策。而数据疲软也打压美元跌至10个月低点。

中国股市盘初重挫逾2%，但随后扳回部分跌幅，因数据显示由于工业生产和零售销售强劲，中国第二季经济增长6.9%，略好于预期。

中国沪深300指数.CSI300跌0.7%，沪综指.SSEC跌1.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周一涨0.2%。日本股市因假期休市。

澳洲股市跌0.3%，韩国股市.KS11涨0.3%。

美国股市道琼工业指数和标普500指数周五均创下纪录最高收位，此前公布的经济数据疲弱，降低了对美国今年再次加息的预期。

根据CME Group的Fedwatch工具，数据公布之后，12月升息的概率已从周四晚间的55%降至43.1%。

美元指数周一早盘触及10个月低点。该指数最新持平在95.156，周五下滑0.6%。

“周五的美国数据引发更多美元抛盘，”OANDA资深交易商StephenInnes在报告中写道。

“市场反映出的12月升息概率不到50%，7月26日之前美联储也没有发表支持性评论的计划，因此美元可能承压。”

但一度低见2.279%的美国10年期公债收益率(殖利率)反弹，周五收报2.3319%。

美元兑日圆周一持稳于112.55日圆，周五收低0.6%。

日本央行周三和周四会议后，料维持货币政策不变。

美元疲软助推其他货币上涨。澳元兑美元触及逾两年高位，加元兑美元周一盘初创下一年高点。

澳元兑美元较周五收盘位0.7813美元下滑0.2%，此前大涨1.3%。加元兑美元下跌0.1%至1.2654加元，仍守住周五上涨0.6%的大部分涨幅。

欧元小幅跌至1.14615美元，不过仍接近上周触及的一年高位，上周五涨0.6%。

大宗商品方面，油价小涨，延续上周涨势，因有迹象显示美国库存下降且中国需求增长。

美国原油涨0.25%至每桶46.67美元。

布兰特原油涨0.3%至每桶49.07美元。

美元走贬提振金价上涨，现货金涨0.2%至每盎司1,231.01美元。金价上周五亦上扬。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)和日经指数年内迄今表现对比图表：tmsnrt.rs/2t0wy3T

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