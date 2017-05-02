高科技股带动亚股升至近两年高位 暂撇中美疲弱数据

路透东京5月2日 - 亚洲股市周二升至近两年高位，因对于科技业获利的乐观情绪升温，且围绕朝鲜的疑虑缓解，抵消了中国和美国制造业数据较预期疲弱的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%至2015年6月以来最高水准，该地区许多市场度过长周末后周二恢复交易。

日本股市日经指数.N225上涨0.7%。

尽管道琼工业指数.DJI周一收低0.13%，但标准普尔500指数.SPX涨0.17%，纳斯达克指数.IXIC涨0.73%创收盘纪录高位。

按市值计全球最大的五家企业，苹果(AAPL.O)、Alphabet (GOOGL.O)、微软(MSFT.O)、亚马逊(AMZN.O)和Facebook (FB.O)周一均创盘中新高或收盘新高，或两者皆是。

三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称，“这些大型股同时涨至纪录高位，市场确实需要大量资金涌入。这些曾留在债市的资金，目前因受强劲获利吸引进入高科技类股，这样的假设是合理的。”

上周谷歌、亚马逊和微软公布强劲获利后，高科技类股加速上涨。苹果和Facebook将分别于周二和周三公布业绩。

亚洲股市中，三星电子(005930.KS)一度涨2.0%，帮助提振韩国综合股价指数.KS11涨0.7%，接近2011年所及纪录高位。

台积电(2330.TW)触及纪录最高，一度涨2.3%。而在香港，腾讯(0700.HK)涨0.8%至纪录高位。

大和证券资深策略师Yukino Yamada称，对物联网相关各类产品的强劲需求正支撑对高科技板块的需求。

围绕朝鲜半岛紧张局势的担忧也略有减轻。美国总统特朗普周一为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，称如果能在合适的情况下与这位年轻的领导人见面，他将很荣幸地这么做。

衡量预期近期股市波动性的芝加哥期权交易所波动率指数收于2007年2月以来最低，表明投资者担忧有所缓解。

汇市方面，避险情绪降温扶助美元兑日圆在一个月高点111.985站稳脚跟。

欧元兑美元几近持平于1.0911，限于近期的熟悉区间交投，法国周日将举行总统大选第二轮投票。

澳元兑美元涨0.2%至0.7542，中国4月财新制造业采购经理人指数(PMI)降至七个月低点50.3，澳元对此反应有限。

周日公布的中国4月官方制造业和非制造业PMI明显回落，预示着中国经济企稳的基础并不牢固。 多数分析师将这种放缓归咎于铁矿石等原材料价格走软。

美国周一发布的经济数据亦不及预期，美国供应管理协会(ISM)称，上月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最低，3月时为57.2，降幅之大出乎意料。

“由于3月的该项数据实在很强劲，你可以说它已从‘超强’变为‘强劲’，”藤户则弘说道。

3月消费者支出持平，一项关键的通胀指标自2001年来首次录得月线下跌。

但分析师仍预计，由于劳动力市场似乎在收紧，美联储将在6月升息。

货币市场期货走势显示6月升息的可能性在70%左右。无人预计5月2-3日举行的会议将升息。

美债方面，30年期美国公债收益率自4月10日以来首度升破3%，此前美国财长努钦说政府在研究发行年期30年以上的超长期公债。

由于忧心政府发行更多此类券种，10年期和30年期公债收益率之差扩大至0.69个百分点，创下去年12月初以来最高。

10年期美债收益率报在2.323%，低于4月26日所及的两周高点2.350%。

油价承压，因利比亚和美国产量增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议效应。

布兰特原油下跌0.2%或0.08美元，报每桶51.44美元。(完)