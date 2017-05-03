亚股因风险胃纳增加而走高 联储6月升息预期助美元上涨

路透新加坡5月3日 - 亚股周三大多走升，强劲的获利和制造业数据拉抬风险胃纳；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将暗示6月升息的预期，则提振美元。

油价上涨，周二因技术性卖盘而急跌。油市先前已笼罩在供应过剩，以及数个石油输出国组织(OPEC)成员国产量上升的疑虑中。

MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指周三小幅下滑，但仍接近周二所及的一个接近两年高点。

MSCI明晟全球指数周三刷新了上日触及的记录高位。

Institute of International Finance执行总监Hung Tran说，在政治大环境震荡之下，投资者现在努力消化结果。

“投资背景极为良好--受到全球景气周期向上、各国央行流动性以及庞大储蓄的支撑，也帮助市场顶住来自政治情势的冲击，”Tran在研究报告中称。

香港和韩国因佛诞节休市，日本周三至周五为黄金周假期亦休市。

台湾股市.TWII涨0.1%。新加坡股市.STI、马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI亦走高，但中国股市.CSI300下跌近0.3%。

澳洲股市跌1%，未能找到新的催化动能助其升破周一触及的两年高点。

泛欧Stoxx指数周二跳升至2015年8月以来高点，主要欧洲指数均涨。

美股隔夜收高，不过纳斯达克期指随苹果股价盘后大跌之势下滑。此前苹果公布第二季iPhone销售意外下滑。

净利仍高于分析师的预测。

市场关注美联储声明，美联储将在周三晚些时候结束为期两天的会议。鉴于市场普遍预期该央行将维持利率不变，关注焦点将放在关于未来加息的措辞上。

自上次会议以来的经济数据好坏不一，第一季经济增长环比年率仅为0.7%，消费支出几乎停滞。

美国新车销售继3月表现不尽如人意后，4月出现下降，也让人越发担心，自2010年以来汽车行业经历过几乎未间断的繁荣期之后，现已开始走下坡路。

但企业投资大增，且薪资增长创10年来最快，表明经济活动将重获动能。

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美国汽车销售数据疲软，可能导致市场参与者对积极买入美元兑日圆保持谨慎。

“对朝鲜等地缘政治风险的担忧，近期打压美元兑日圆...但目前关注焦点正转向美国经济基本面(的力道)是否是真的，”他说。

“有更多数据即将公布，包括就业数据在内，有必要密切关注，”Okagawa表示，他指的是定于周五公布的美国非农就业报告。

美元兑日圆周三基本持平于112.07，周二曾触及六周高点，但之后回落收高0.2%。

美元指数小幅走低，报98.92。

欧元兑美元略升至1.09345，周二上涨0.3%。

英镑兑美元持稳于1.2944，维持住周二0.4%的涨幅。

欧元区3月失业率维持在9.5%，为2009年4月以来最低，同时4月法国和德国制造业扩张速度达到或接近六年高位，英国制造业增速创三年高点。

之前包括印尼、马来西亚、印度和日本在内的亚洲国家公布数据显示，4月制造业均加快增长。但中国制造业增速慢于预期。

大宗商品市场方面，原油上扬；隔夜曾跌至数月低点，因担心美国、加拿大和利比亚产量增长，且市场质疑石油输出国组织(OPEC)成员国减产承诺执行力度下滑。

4月OPEC所有13个成员国的总产量较前月下降，但协议中设有产量目标的11个成员国的供应均增长，为年初开始减产协议以来首次上升。

布兰特原油涨1%报每桶50.94美元，隔夜跌2.1%至年内最低收位。

美国原油反弹0.9%报每桶48.07美元，周二跌至3月21日以来最低收位。

现货金持平报每盎司1,256.37美元。(完)