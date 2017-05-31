中国制造业数据提振亚股上扬 英镑表现疲软

路透香港5月31日 - 亚洲股市周三攀升，有可能连续第五个月录得月度涨幅，因数据显示中国5月制造业活动以稳定步伐扩张，优于放缓的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，中国股市.SSEC领涨亚股，投资者结束小长假重返市场。

日经指数.N225跌0.1%。

“市场仍然正面，采购经理人指数(PMI)数据乐观，加强了这种趋势，不过投资者应该会慎于追高，因流动性状况可能迅速改变，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。该公司管理着1.3亿美元资金。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。该数据显示中国经济在第一季强劲增长之后，势头没有减缓很多，令人感到安心。

行业调查显示，中国钢铁行业增速反弹至一年来最快，受助于新订单的增长，这提振上海铁矿石和螺纹钢期货价格上涨。

穆迪表示，鉴于发达经济体面临的最大风险似已有所减弱，2017年全球增长前景看上去会持续改善。

尽管迹象显示全球经济好转，投资者对追高仍很谨慎，近期中国大陆和香港的股票成交量均有下降趋势，说明投资者信心减弱。

就市盈率来看，港股现与20年平均水平相当，MSCI明晟亚太地区(除日本)股票高于长期平均水平，表明亚洲股票价格在今年已上涨17%的情况下不再便宜。

汇市方面，英镑一度跌至1.2791美元，接近周五触及的一个月低点1.2775美元，而后略有反弹。英镑兑欧元也下跌至0.8738英镑，接近周五触及的八周低点0.8750英镑。

泰晤士报称，YouGov按选区的新模型显示，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的保守党可能失去其目前拥有的330个席位中的20个席位，工党则可能赢得近30个席位。这与一系列民调显示保守党的多数席位会得到增加的情况形成鲜明对比。

“英国选举情势可能导致英镑在未来几周经历溜溜球效应般的糟糕情况，”OANDA资深交易员Stephen Innnes称。

此前已有一系列民调显示保守党的领先优势缩小，动摇投资者对保守党可在6月8日大选中轻松获得多数席位的信心，并有可能引发市场不确定性。

美元兑避险日圆维持在近两周低点附近，原因是面对欧洲的政治疑虑，以及股市和大宗商品市场在美国长周末假期后表现疲弱，投资者变得谨慎。

美元兑日圆一度跌至近两周低点110.665日圆，最新报110.85。

美国公债收益率本月稍早短暂上升后重拾跌势，此后美元疲弱走势加重。10年期美债收益率报2.21%，两周前报2.41%。

大宗商品方面，油价仍疲软，因围绕OPEC和其他产油国延长减产能否足以支撑油价的忧虑挥之不去。

美国原油期货跌约0.1%至每桶49.61美元。布兰特原油期货持平于51.84美元。

现货金小跌至每盎司1,262美元。(完)