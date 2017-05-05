亚股连续第三天下滑 大宗商品跌势再起引发经济忧虑

路透香港5月5日 - 亚洲股市周五连续第三天下滑，因大宗商品价格新出现的跌势激起对全球经济体质的担忧；不过欧元逆势上扬，因对法国总统大选的担忧减退。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五下滑0.4%，在4月25日以来最低处交投。

香港股市恒生指数.HSI跌幅居前，盘初跌0.8%。澳洲股市跌0.5%，金属及矿业类股领跌。

日本.N225和韩国.KS11股市今日休市。

“大宗商品价格下跌，无疑是在告诉我们全球经济出现了某种放缓，我会建议在这些水准撤出部分资金，”三菱东京日联银行驻香港的全球市场研究东亚主管Cliff Tan称。

澳洲市场，大型矿业股力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)及Fortescue Metals (FMG.AX)跌幅分别达1.68%、2.75%和3.22%。

周五，中国铁矿石期货开盘下跌近7%，周四大跌8%，因市场担心，由于供应创下纪录，全球大宗商品需求可能会大幅下降。

铜价维持在四个月低点附近，周四则创下20个月以来的最大单日跌幅，分析师预计铜价还将进一步下跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%至每吨5,555美元。

油价周四骤降至五个月低位，布兰特原油成交量创下纪录，因石油输出国组织(OPEC)和其他产油国看似淡化了加大减产力度等进一步举措出台的可能性。

“市场跌势不太可能很快逆转，”澳新银行的策略师在每日报告中写道，“油市面临更多可能偏空的数据，美国的活跃钻机数可能会加剧跌势。”

大宗商品的疲势波及到了股市，抵销掉一些亮眼企业财报及美国众院通过废除奥巴马医改的提案所带来的乐观气氛。

周五美国非农就业报告出炉之前，交易商仍保持谨慎；3月美国非农就业岗位增加9.8万个，远低于预期。分析师平均预测，4月新增18.5万个岗位。

据CME Group的FedWatch Tool，期货交易商认为，美国6月升息的机率有79%，高于前一周的68%。

这不利于美国公债，指标10年期美债收益率报2.35%，接近4月10日以来最高水平，高于周三晚的2.31%。

欧元/美元持于1.09735，接近上日曾触及的六个月高点。马克龙在周三的大选电视辩论中巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。

除周日的投票外，交易商还将关注欧洲央行，找寻任何有关其计划降低购债力度的线索。

美国升息前景打压避险资产黄金的需求，金价XAU=报每盎司1,228美元。(完)