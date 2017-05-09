亚股与美元表现迟滞 油价上涨

路透新加坡5月9日 - 亚洲股市周二涨跌不一，继法国总统选举结束后，投资者寻找下一个交投诱因。隔夜美股收平。油价小涨，因投资者预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产措施。

韩国股市因总统选举而休市。外界广泛预期自由派的文在寅将赢得选举。前总统朴槿惠因贪腐和滥用职权在3月下台，几个月来韩国处于权力真空状态。

投票于韩国时间早晨6点(周一2100GMT)开始，并将于晚上8点(1100GMT)结束。选举委员会公布开票正式结果之后，胜选者料将在周三宣誓就职。

在朝鲜加速发展武力致使紧张情势加剧之际，韩国的盟国及邻国莫不密切关注大选的动向。朝鲜于去年1月及9月分别进行第四次及第五次核试，据信该国准备进行下一次核试。

朝鲜将乐见文在寅胜选。该国官方报纸劳动新闻周一在评论当中指出，韩国终结保守派统治、放弃对抗的时刻终于到来。

“与其它经济体选前的情况相似，韩国市场并未出现浓厚的风险厌恶情绪，这并不令人意外，”IG市场策略师Jingyi Pan在报告中写道。

“和上周的法国总统大选不同，韩国总统候选人的政策立场基本相同，因此不太可能给市场带来太大意外。另外，填补政治真空将令经济大获裨益。”

韩元兑美元周二微跌，报1,133.34韩元。

韩股周一收于纪录高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周二微跌0.1%。

日股日经指数.N225也下跌0.1%。

中国沪深300指数.CSI300挫跌0.8%，香港恒生指数.HSI微跌0.1%。

台湾股市.TWII逆势上扬，一度升越万点大关并触及两年高位，最新上涨约0.2%。

多数东南亚股市也走高。

MSCI明晟全球指数小幅下跌，隔夜曾创下纪录高点。

美元兑日圆基本持平于113.24，守住周一0.4%涨幅的大部分。

美元指数也持稳于99.11。

欧元兑美元小升至1.0929，周一跌0.7%。

“欧元已基本将马克龙胜选消息消化，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻多伦多首席外汇策略师Shaun Osborne称，“现汇市场今日迄今巨量交投，表明至少对4月和5月涨势的温和回调已经到来。”

法国股市.FCHI隔夜下滑0.9%，投资者对周日马克龙胜选过后的强劲涨幅进行获利了结。

德国DAX指数.GDAXI收低0.2%，而英国富时指数.FTSE小幅收高。

美股三大主要股指均收平，持于纪录高位附近。芝加哥期权交易所波动率指数收报9.77，为1993年12月以来最低。

大宗商品市场方面，油价在上周触及近六个月低点后小涨，受主要产油国有关减产协议可能延长至2018年的言论提振。

美国原油涨0.1%至每桶46.47美元。

布兰特原油亦涨0.1%至49.36美元。

铜价在周一触及四个月低点后拉高。此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口大幅下降，压低铜价至近四个月低点。

伦铜周二涨0.2%至每吨5,495.50美元，周一曾跌至5,462.50美元。

金价从周一触及的七周低点反弹，现货金涨0.2%至每盎司1,227.93美元。(完)