中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累

路透东京5月24日 - 中国主要股指周三下跌1%，澳元下滑，此前穆迪下调对中国主权债信评级。

其他亚股亦下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，未受美股隔夜微幅上涨提振。

但日本股市日经指数.N225上涨0.4%。

在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指.SSEC下跌1%至3,031.39点。

穆迪称，中国当前进行的改革不足以迅速产生影响来遏制经济杠杆率上升和经济增长放缓共同对信用实力的损害。最近数月，中国的巨额债务一直是经济学家和政府的主要担忧，而且自去年底以来已令全球市场感到紧张。

穆迪称，此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

大华银行驻新加坡的分析师Suan Teck Kin称，穆迪调降中国评级可能不会给全球金融市场带来广泛的外溢效应，称穆迪对中国经济增长的预估似乎“过于悲观”。

Suan称，如果观察汇市反应...离岸人民币以及澳元均轻微下跌，但除此之外就没有太大的反应了，即便是离岸人民币，反应也不算强烈。

他表示，并没有见到重大剧烈反应。他认为这在一定程度上和...穆迪在声明中对(增长)的预期有关。

中国当局已经加强监管限制，以化解金融风险并打击高风险借贷行为，央行转为采取更趋紧的政策。

美元脱离最近触及的六个半月低点，美国总统特朗普公布的预算提案引燃其政府政策将向前推进的希望。

特朗普预算案包括增加军费和基础设施开支，并削减医疗保险和食品补助计划支出。

美国财长努钦表示，他希望税改计划今年获得通过，但这在8月之前不太可能实现。

“当然，我们其实并不确定预算计划的细节，也不知道最终将以何种形式呈现，但这已经让市场有了这样的看法，即近期经历过‘通俄门’等牵绊之后，一切都再次向前推进，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

特朗普解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的政治风波，曾经让外界担心特朗普政府承诺的税改和财政刺激措施将受到影响。

“对于美联储下月将升息的预期也支撑美元。虽然升息并不是板上钉钉，但仍在广泛预期中，”Imaizumi称。

投资者等待定于周三1800 GMT公布的美联储最近一次会议的会议记录。

美元指数盘中持稳，报在97.327，脱离本周稍早时触及的去年11月以来最低水平。

美元兑日圆近持平，报111.78日圆。欧元兑美元持稳，报1.1185美元。

油价小幅下滑，上日因OPEC延长减产协议的预期而上涨。

美国原油下跌0.1%至每桶51.44美元。

现货金小幅上涨至每盎司1,251.09美元。(完)