亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策

路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，触及2015年6月以来最高点，今年以来的涨幅扩大至约17%。

韩国股市领涨，韩国综合股价指数.KS11上涨1.0%来到纪录新高。香港恒生指数.HSI涨0.8%至2015年7月以来最高；台湾股市.TWII则触及17年高点。

日本股市日经指数.N225涨0.4%。

中国股市.SSEC下跌0.3%。中国股市周三因穆迪调降中国信评而曾受到短暂冲击。

“基于在开放资本移动等结构性改革进程的推迟，遭降评并不意外。中国经济增速看来可超过6%，因此也没有那么悲观的理由。”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司称。

美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

“他们的观点似乎有了较大改变。之前他们说放缓是暂时的，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

会议记录还显示，政策制定者倾向于逐渐缩减其大规模资产负债表规模。

作为缩减资产负债表“可能操作办法”呈交的美联储工作人员提议，详述了停止将大规模到期证券回笼资金再投资的操作办法。按照上述计划，联储将为每月停止再投资的资产负债表上证券设定一个规模上限，最初设定在较低水准，但每三个月会扩大缩表规模。

联储会议记录公布后，美国10年期公债收益率从周三高位2.297%跌至2.255%。

联邦基金利率期货价格显示，美联储下个月升息概率约为75%，本周稍早时概率超过80%。

美联储可能放慢收紧政策步伐的预期支撑股价，标准普尔500指数.SPX收于纪录高位。

在外汇市场，欧元兑美元在亚洲交易时段上涨0.1%报1.1225美元，自周三低点1.1168反弹，并逼近周二触及的六个半月高点1.1268。

美元兑日圆报111.63日圆，从周三触及的一周高位112.13下滑。

上述走势推动美元指数下滑至97.028，接近周一创下的六个半月低点96.797。

加元兑美元走强至五周高位1.3402加元，此前加拿大央行对经济的看法比一些投资者预期的更加乐观。

油价在五周高位附近徘徊，投资者预期产油国将在今日维也纳会议上决定延长减产协议。

布兰特原油期货涨0.55美元，或1.0%，至每桶54.51美元。美国原油期货涨0.51美元，或1.0%，至每桶51.87美元。

两种指标油价较每桶50美元下方的5月低点都已上涨超过16%，因市场预期OPEC和非OPEC产油国将维持对产量的严格限制，以消化全球持续高企的库存。

其他方面，比特币触及纪录高位，在两个月内自3月低点已大涨170%。

比特币需求激增，因采用区块链技术的初创企业需要电子货币用于筹资。(完)