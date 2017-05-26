亚股小跌、英镑继续下滑 OPEC会议结果打压油价

路透新加坡5月26日 - 原油价格周五处于守势。此前石油输出国组织(OPEC)决定延长现行的减产协议，这让那些押注会加大减产力度的投资者感到失望，导致风险较高资产受到冷落并打压亚洲股市。

英镑继续下滑。民调结果显示，在距离大选不到两周之际，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)支持率的领先程度下降，而且周四公布的经济数据不如人意。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。

OPEC的行动在意料之中，但一些油市投资者希望产油国同意减产更长或更多以减少全球过剩的供应。

有关延长减产协议的言论，在最近几天已推高原油期货，减产协议尘埃落定后促使获利了结。

“这似乎像是因谣言买进、因水落石出后卖出的明显例子，这就是市场的反应，”Rivkin Securities全球投资分析师James Woods在研究报告中表示。

美国原油周五持平在48.88美元，隔夜则挫跌4.8%，周线料将刚录得2.8%的跌幅。

布兰特原油小涨约0.1%至51.50美元，隔夜跌4.6%，周线料跌3.9%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，导致周线涨幅缩减至1.4%。该指数周四收在两年高点。

日本股市日经指数.N225亦跌0.2%，周线料跌0.9%。

澳洲指标股指跌0.75%，周线有望录得0.3%的涨幅。

中国沪深300指数.CSI300持平，周线有望上涨2.4%。香港恒生指数.HSI上涨0.1%左右，周线涨幅扩大至1.85%。

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四触及纪录收盘高位，因百思买和其它零售商的强劲业绩，带动非必需消费品类股上扬。

美股强劲的表现，推助MSCI明晟全球市场指数隔夜创纪录收盘高位。

英镑周五跌0.4%至1.2906美元，创逾三周来单日最大跌幅；此前YouGov民调显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党较工党支持率的领先优势收窄至5个百分点。

英镑周四下跌0.3%，因数据显示英国第一季度经济放缓程度超过此前预期。

“英国目前看起来像是欧洲病夫，”City Index驻伦敦研究主管Kathleen Brooks称。

美元兑日圆周五回落0.2%至111.57日圆，但本周有望收高0.3%。

美元指数涨0.1%，本周料上涨0.2%。

美国上周初请失业金人数小幅增加，四周均值触及44年低位，表明就业市场进一步收紧，但这一利好消息被4月商品贸易逆差扩大、库存下降消息抵消，促使分析师下调其对第二季国内生产总值(GDP)的增长预估。

欧元兑美元回落0.1%至1.1198。

现货金涨0.2%至每盎司1,257.71美元，本周料上涨0.2%。(完)