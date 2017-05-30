希腊与意大利情势打压欧元与亚股 提振日圆和黄金

路透新加坡5月30日 - 关于希腊救助的担忧、意大利可能提前选举和欧洲央行总裁关于仍需刺激政策的说法，周二均让欧元承压。

欧洲政治担忧削弱了风险偏好，打压亚洲股市并提振日圆和黄金等避险资产。不过几个市场因假日休市，交投清淡。

欧元兑美元下滑0.4%至1.11235。此前德国媒体报导称，如果债权人不能达成债务减免协议，希腊政府可能选择放弃下一批救助款。这是欧元连续第四日下滑。

“希腊需要这笔救助款，以满足7月到期的债务偿还需要，所以如果希腊放弃这笔款项，那么违约可能性就会激增，从而重新激活有关希腊脱离欧元区的讨论，”Rivkin全球投资分析师James Woods称。

不过Woods警告，不要在获得更多细节或消息证实之前“过度解读”，并称希腊在现阶段不太可能选择放弃救助款。

欧元区财长上周未能与国际货币基金组织(IMF)就希腊债务减免或新贷款发放问题达成一致，但有希望在6月会议上完成这两项任务。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国于9月与德国同时举行选举，这番言论也拉低欧元汇率。

欧洲央行总裁的发言也不利欧元。德拉吉重申，在通胀低迷的情况下，需要“大举”刺激经济。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，隔夜美国和英国均适逢假日休市。

中国内地、香港和台湾市场周二因假日休市。

日股日经指数.N225跌0.5%，受到日圆走强的不利影响。

韩国股市综合股价指数.KS11跌0.6%，韩元兑美元跌0.2%。

韩国周二表示，已与美国进行联合演习，出动一架超音速B-1B轰炸机。此前朝鲜官方媒体指责美国进行了向朝鲜半岛投掷核弹的演习。

欧洲绩优股周一跌0.2%。意大利银行分项指数跌3.4%，创近四个月最大跌幅，此前两家银行寻求帮助以弥补资本缺口。

英镑回落0.2%至1.281美元，因最新民调显示英首相特雷莎·梅的保守党对工党优势已经缩小至6个百分点，表明自曼彻斯特爆炸案等事件以来竞选双方越来越有不相上下之势。

美元兑日圆跌0.4%至110.815日圆。

但美元指数上涨0.25%。

大宗商品方面，油价未有太大波动，因外界持续担心石油输出国组织(OPEC)和其它产油国延长减产协议期限是否足够支撑油价。

美国原油期货几无变动，每桶报49.82美元。

指标布兰特原油跌0.3%，每桶报52.14美元。

金价上涨0.2%，每盎司报1,268.76美元。(完)