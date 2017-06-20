亚股逼近两年高点 美国科技股反弹鼓舞人气

路透东京6月20日 - 日本股市日经指数.N225周二涨逾1%至近两年高点，美国科技股反弹提振人气，且投资者押注经济和企业获利强劲增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持坚，接近上周创下的两年高位，但日内变动不大，高科技企业股票涨势被澳洲股市下跌所抵消。

亚洲市场一大关注点是中国A股是否能被纳入MSCI新兴市场指数。外资投资A股受到较严格的限制。

很多投资者预计A股可能会纳入上述指数。A股是中国股市的主力，但此前三度吃了MSCI的闭门羹。

沪深300指数.CSI300跌0.2%。

标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI触及纪录高位，因科技股在本月稍早骤跌后反弹。

“高科技股刚刚经历一次修正。它们的估值没那么贵了，远低于2000年互联网泡沫高峰时的水准，鉴于它们的获利未来几年料出现指数式增长，所以现在说科技股涨势结束还为时过早，”Rakuten Securities首席全球策略师Mutsumi Kagawa称。

美国金融股上涨，美国公债收益率也攀升。之前纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美联储能够持续缓步收紧货币政策。

美国10年期公债收益率小升至2.184%；上周三曾触及七个月低点2.103%，因当时公布的美国通胀率数据意外低迷。

“即便美联储打算缩表，并可能最早9月开始，但美债收益率还是保持在低水平，股市对此十分满意，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

“交易量较小，股市是否会继续上涨将取决于大型科技股是否能持续反弹，”他补充道。

美债收益率反弹帮助提振了美元，美元兑日圆涨至逾三周最高水平111.775日圆。

欧元兑美元报1.1148美元，略高于上周四触及的两周低位1.11315美元。

英镑/美元自周一所及高点1.2814略跌至1.2732，英国国内政治和经济前景的不确定性令英镑走势受抑。周一正式开启了英国退欧的谈判。

油价徘徊在今年低点附近，因越来越多迹象显示，美国、利比亚和尼日利亚原油产量上升，正在削弱石油输出国组织(OPEC)和其他产油国支撑油价的努力。

布兰特原油期货报每桶47.02美元，日内上涨0.2%，但仍距离上周所及低点46.70，以及5月初触及的五个月低点46.64美元不远。

美国原油期货报每桶44.26美元，略高于5月5日所及五个月低点43.76美元。

金价报1,245.5美元，稍早因风险意愿改善曾触及一个月低点1,243.2美元。(完)