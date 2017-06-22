亚洲股市上涨 得益于国际油价勉力脱离10个月低点

路透新加坡6月22日 - 亚洲股市周四上涨，油价勉力脱离隔夜创下的10个月低点。对于供给过剩和需求下降的担忧，拖累油价隔夜下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。

日经指数.N225下跌0.1%，汽车安全气囊生产商高田重挫50%，自消息人士上周称其准备申请破产后股票首次出现成交。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.2%，澳洲股市涨0.6%。

中国股市延续周三涨势，MSCI明晟周三宣布将中国A股纳入其新兴市场指数。沪深300指数.CSI300涨0.4%。香港恒生指数.HSI持平。

原油从周三触及的数月低点反弹，之前数据显示美国石油库存下降，但因投资者担心石油输出国组织(OPEC)牵头的减产能否削减持续了三年的油市过剩供给，导致油价涨幅受限。

“反向交易的时机在迅速逼近，但我希望看到价格有所企稳，技术面也开始变得更加明确，”墨尔本IG的首席市场策略师Chris Weston称。

美国原油期货上涨0.05美元或0.1%至每桶42.58美元。周三收跌1.6%，当日曾触及8月以来最低点。

布兰特原油期货上涨0.03美元或不到0.1%至每桶44.85美元，周三收跌2.6%，盘中触及七个月低位。

石油类股连带下跌，隔夜拖累欧洲和华尔街股指。

英国富时100指数.FTSE、德国DAX指数.GDAXI和法国CAC 40指数.FCHI收低0.3-0.4%不等。

道琼工业平均指数.DJI收跌0.3%，标准普尔500指数.SPX小幅下跌。纳斯达克指数.IXIC收高0.7%，受生物科技类股推动。

金融股也加剧了美股跌势，这缘于美国国债收益率曲线为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美联储鹰派政策对经济的影响。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和美联储副主席费舍尔暗示，相比升息过大过快，他们更担心在过长时间内将利率维持在过低水平。

“我认为市场或消化了今年底之前再次升息的可能性略微增加，这正在帮助收益率曲线趋平，”纽约道明证券(TD Securities)利率策略师Gennadiy Goldberg说道。

周四，五年期和30年期美债收益率利差收窄至95个基点，为2007年12月以来最窄。

美元兑日圆下跌0.3%，报111.03日圆。

美元指数小幅走低，报97.502，延续周三下跌0.2%的跌势。

新西兰元兑美元涨0.4%至0.7248美元，此前新西兰央行如预期维持利率在纪录低位不变，并重申将在相当长时间内保持货币政策不变。

英镑兑美元小跌至1.267美元，周三则涨0.3%，因英国央行首席经济学家霍尔丹表态支持今年加息。此前霍尔丹的立场一直被认为支持利率维持于低位。

欧元兑美元持平在1.117美元，守住周三0.3%的涨幅。

现货金涨0.6%至每盎司1,252.60美元，美元疲弱构成支撑。(完)