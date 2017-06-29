（更正）利率走势逆转拖累美元下跌 股市暂未受影响

（更正：调整内文倒数第五段内容表述）

路透悉尼6月29日 - 美元周四跌至年内低位，因几家主要央行的一系列鹰派言论表明，超宽松货币政策时期可能即将结束，美国不再专美于前。

美元所获支撑减弱，因投资者意识到，在升息方面，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能并非独行客。

英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。这令很多人感到意外。

加拿大央行则更进一步。两位加拿大央行高官暗示，最早可能7月收紧政策。

本周稍早，欧洲央行总裁德拉吉称可能需要缩减刺激，从而使货币政策在经济回升的情况下不会变得更加宽松。

欧洲央行消息人士称，市场过度解读欧洲央行德拉吉谈话，试图淡化其影响，但未能阻止欧元兑美元触及一年高位。

“如果我们想知道欧洲央行的计划是什么，我们每次都会选择看事先慎重写好的德拉吉讲话，而不是匿名消息人士的信息，”西太平洋银行汇市策略师Sean Sallow称。

“欧元区强劲的经常帐盈余数据对欧元构成支撑，而美联储暂时可能停止升息步伐，欧元兑美元目标位似乎在1.1500-1.1600。”

欧元兑美元周四已经升至1.1409，过去数天攀升了3%。

欧元兑日圆也飙升至16个月高点，因投资者质疑日本央行是否准备开始缩减刺激。

加元/美元报1.3027加元，此前创出三个月来的最大单日涨幅。英镑/美元反弹至1.2964美元。

美元指数跌至10月以来最低点95.801，波动性报复性回升。

花旗交易员称汇市反应“不同寻常”，周三交易量是日均水平的两倍。

**未来将面临更大阻力**

“主要央行的做法将非常谨慎，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的资深利率策略师Martin Whetton表示。

“但一旦他们开始一致紧缩政策，而且他们的资产负债表开始收缩，债券、股票、房价和其他资产市场想必会面临比过去一段很长时间更大的阻力。”

这已使得短期德债收益率升至一年高位；10年期美债收益率本周迄今上涨11个基点至2.23%。

然升息前景亦拉抬银行股，并协助标普500指数周三创下约两个月来最大单日百分比升幅。

道琼工业指数.DJI上涨0.68%，标普500指数.SPX涨0.88%，纳斯达克指斯.IXIC升1.43%。

因在美联储批准34家大型美国银行动用额外资本回购股票及派息计划，金融股指数盘后进一步上涨。

亚洲股市周四追随美股涨势，日经指数.N225涨0.5%，澳洲股市涨0.8%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%至2015年5月以来最高。

美元走软总体提振大宗商品价格，金价涨0.3%至每盎司1,253.09美元。

油价最近深跌后今日略微收复失地，美国原油产量下滑抵消了该国库存意外上升的影响。

周四美国原油涨0.27美元至每桶45.01美元，布兰特原油涨0.28美元至47.59美元。

图表：tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)