美元继续下滑因主要央行转鹰派 亚股下跌

路透新加坡6月30日 - 美元周五延续跌势，因主要央行暗示宽松货币政策接近尾声，这利好英镑、欧元和加元；而亚洲股市受到欧美市场欠佳表现拖累。

“国际市场继续为2018年前景做调整，预期其他央行将尾随美联储逐渐缩减货币刺激规模，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner在报告中称。

美元指数下跌0.1%至95.565，本周周线料收跌1.8%。美指月线势将下跌1.4%，季线跌4.8%。

美元兑日圆下跌0.2%，报111.925日圆，周四下跌0.2%；月线料将上涨1.2%，但今年迄今下跌4.2%。

英国央行总裁卡尼周三称，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。他的讲话令市场许多人士大感意外。

英镑兑美元周五上涨0.1%，报1.3023美元；周四上涨0.6%。

两名加拿大央行的最高政策制定者也暗示，可能最早在7月收紧货币政策。

美元兑加元下滑0.2%至1.2977加元，周四下跌0.3%。

尽管消息人士指出，欧洲央行总裁德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策，但欧元周五再度升至周四触及的一年高点1.1445。

欧元兑美元自上述水准下滑近0.1%，报1.14365，基本守住周四0.6%的涨幅。

“其他央行货币政策走向转变使得其他货币相对于美元更具吸引力，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.8%，本月料录得1.7%的涨幅，周四曾触及两年高点。该指数本季度以来已上涨5.3%，今年迄今累计上涨18.3%。

尽管调查显示，中国6月份制造业和服务业活动加速，但中国股市仍受负面人气影响。强劲的外部需求看似提振了中国制造业，新订单和生产均稳健增长。

沪深300指数.CSI300跌0.5%，沪综指.SSEC跌0.4%。

香港恒生指数.HSI跌1.1%。

日股日经指数.N225挫跌1.1%，本月以来涨幅缩窄至1.8%，季度涨幅缩小至5.8%。

澳洲股市下跌1.4%，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.4%。

纳斯达克指数.IXIC隔夜下跌1.4%，引领美股下跌。该指数本月料下跌0.9%，但今年以来仍上涨14%。

隔夜科技股下跌受今年表现落后的银行股轮动上涨影响。美联储在对大型银行进行年度压力测试后批准了这些银行的资本计划，这些银行公布的股票回购和派息计划均超过分析师预期。

标普金融股指数隔夜最高涨2%，标普科技股指数最多则跌2.7%。

欧洲股市也挫低约1.3%，因加息前景打击派息板块。

大宗商品方面，油价继续本周反弹势头，因美国一周原油产量下降。

美国原油涨0.65%报每桶45.18美元，连续第七个交易日上扬，令周涨幅达到5.05%，并使月度和季度跌幅分别缩窄至6.5%和10.7%。

布兰特原油涨0.5%报每桶47.61美元，本月或跌5.4%，本季或跌9.9%。

美元今年的疲态利好金价，金价今年迄今的涨幅为8.1%，周五持平报每盎司1,244.32美元。

图表：tmsnrt.rs/2t0wy3T

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