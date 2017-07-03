亚股开月表现强劲 债市承压

路透东京7月3日 - 亚洲股市周一保持在两年高位，在经历两个季度的上涨之后以强劲的姿态迎来新的月份，对全球主要央行或令收紧信贷的预期令全球债市承压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，距离上周触及的两年高位不远。

日股日经指数.N225小升0.2%，美国股指期货上涨0.2%。

“迄今为止，全球股市顶住了长期公债收益率上扬的影响。”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa说道。

有关中国经济企稳和欧洲经济复苏的种种迹象，帮助提振了全球股市在今年上半年的表现。

中国财新6月制造业PMI重归50之上并创三个月高点，进一步显示出经济仍具韧性。

日本央行短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

美股方面，标普500指数.SPX创下2013年来最大的上半年涨幅，纳斯达克指数.IXIC今年的上半年涨幅则是八年最佳。

欧洲股市运气较差，上周欧洲央行和英国央行暗示准备收紧货币政策，泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数上周五触及10周低点。

欧洲央行总裁德拉吉上周二发出较偏鹰派的讲话之后，全球债市收益率已大幅攀升，德债收益率上周创下2015年12月以来最大周线涨幅。

这样的氛围也帮助美债收益率摆脱低位，10年期美债收益率周一触及一个半月高点2.320%，无惧数据显示美国5月通胀降温。

数据显示，5月扣除食品和能源的核心PCE物价指数放缓至同比上升1.4%，为2015年12月以来最低。

“未来几周，我们能否看到美国经济动能回升是关键问题，”大和证券的首席全球策略师Hirokazu Kabeya说。

外汇市场方面，欧元兑美元报1.1417美元，距离上周高点1.1445不远，后者也是逾一年高点，因欧元受到有关欧洲央行可能缩减刺激措施的预期支撑。

德国央行总裁魏德曼周六称，欧洲央行正在为退出其超宽松货币政策而努力。

美元兑日圆报112.35日圆，远离周四创下的六周高点112.93。

日圆短暂上涨，日本首相安倍晋三所属自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，令人担心他的再通胀政策或面临风险。不过这种影响并未持久。

油价持坚，周五连续第七日上涨，根据能源服务公司贝克休斯提供的数据，美国钻探商自1月以来第一次减少了活跃钻机数，此前连续23周增加。

布兰特原油期货升0.3%至每桶48.90美元；美国原油期货涨0.5%至每桶46.26美元。

中东方面，卡塔尔股市周日跌至一年半低位，因多哈方面回应四个阿拉伯国家提出一系列政治要求的截止期限即将到来，而危机还看不到结束的迹象。

据沙特通讯社(SPA)公布的联合声明，阿拉伯四国后来同意科威特的提议，将卡塔尔回应的截止日期从周日往后顺延48小时。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)