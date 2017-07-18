亚股和美元下滑 因美国医改议案能否通过存疑

路透东京7月18日 - 亚洲股市周二从逾两年高位回落，美元扩大跌幅，因美国参议院推动医改的努力遇挫，且投资者预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)在升息方面会更加谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%，上日曾创出2015年4月以来最高位。

共和党籍参议员Jerry Moran及Mike Lee周一宣布反对取代奥巴马医保(Obamacare)的法案，将使这项法案缺乏通过所需的足够票数。

上述消息传出后，美国标普指数期货小跌，但之后回稳到当日持平。

美股周一收盘大致持稳，成交量偏低，投资人等待大批第二季财报在本周稍晚公布。

美元盘初下跌，之后扩大跌势，兑日圆下跌0.4%至112.21日圆，远低于上周触及的近四个月高位114.495。

欧元兑美元跳涨0.5%报1.1529，创2016年5月以来高位。

美元指数报94.773，之前低见2016年9月以来低点。

“无论从货币政策角度还是美国政治面来看，都难以看多美元，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文。

他说，美国总统特朗普的支持减弱，令美元承压，同时美国政府要通过医保改革法案，在参议院难以获得足够多的支持票，引发对其他雄心壮志的计划前景的质疑。

“特朗普的支持率下降，尽管从一开始就不那么引人注目，但仍是推动改革的另一阻力，这将不利美国经济和美元，”山本雅文称。

日本股市日经指数.N225周一公共假日后恢复交易，跌0.6%，受到日圆反弹拖累。

美国升息预期降温亦打压美元。美国联邦基金利率期货继续显示，鉴于美联储主席叶伦上周国会证词陈述发出谨慎信号、以及上周五美国通胀及零售销售数据令人失望，12月升息概率已不足50%。

“美国数据仍不够强劲，”IHS Markit驻东京首席经济学家Harumi Taguchi表示，并称在数据面以及政治形势的综合影响下，美国公债收益率承压，进而打压美元。

美国10年期公债收益率在亚洲时段报2.305%，低于周一美国收盘水准2.309%。

“我们仍预期美联储会在12月升息，但除非市场也同样这样预期，否则我觉得利差不会走阔，”Taguchi称。

整体亚洲市场人气仍受到周一中国强劲数据的提振。中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。

油价小涨，因美元走贬而受益。美国原油涨0.3%至每桶46.15美元，布兰特原油涨0.3%至每桶48.57美元。

油价周一下跌约1%，因投资者继续等待有明确的迹象显示，石油输出国组织(OPEC)牵头的消耗过剩库存的努力正在起效。

美元走贬提振金价，现货金涨0.3%至每盎司1,237.76美元。

图表：MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)