风险偏好降温拖累亚洲股市下滑 美元疲软

路透新加坡7月24日 - 亚洲股市周一下滑，风险资产近期强劲上涨后，买气减弱，在此同时，欧洲央行对欧元升至两年高点表现的淡然反应，令美元持续走疲。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%。

日本股市日经指数.N225跌0.9%，因日圆走强而受压。

中国股市逆势上涨，沪深300指数.CSI300升0.3%，沪综指.SSEC涨0.2%。香港股市恒生指数.HSI上涨0.4%。

澳洲股市下跌1%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11小跌0.1%。

全球股市周五中断此前连续10天的涨势暂事休整，此前连涨势头让市场在周四升至记录高位。该指标股指周一继续回落，微幅下跌。

美国主要股指.SPX .IXIX .DJI周五收盘持平至下跌约0.15%，通用电气财报令人失望以及能源类股下跌造成拖累。

欧洲股市亦收低，德国DAX指数.GDAXI收挫1.7%，受欧元上涨影响。

欧元兑美元周一小涨，报1.1669，略低于今日稍早触及的两年高位1.1684。

欧洲央行总裁德拉吉上周四措辞谨慎，避免指称欧元近期涨势令人担忧。其言论让交易商相信欧洲央行将在今年晚些时候开始缩减购债计划。

“欧元多头题材基本维持完好，交易员继续大力强调在欧洲央行公布会议记录后，德拉吉放弃了口头压低欧元的机会，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes在报告中写道。

“而且考虑到美国不断扩大的政治风波打压整体美元人气，市场的动能不太可能已经耗尽，”他写道，补充说预计欧元“迟早”将测试2015年8月高位1.1715。

美元指数周一攀升，但走势维持迟滞。

美元指数周一盘初触及2016年6月以来最低位93.823，随后小升至93.908，略高于周五收盘水平。

不过美元兑日圆持续下跌0.1%，至111.01日圆。

市场将等候美联储周二与周三会议，从中寻找联储对何时启动其缩表计划的新线索。

“美联储将是本周众人关注的焦点，市场参与者急于了解联储是否会正式宣布启动资产负债表正常化的计划，还是选择等到9月再说，”法国兴业银行全球经济主管Michala Marcussen在报告中写道。

“我们是抱持9月再说的立场，但我们也承认究竟是在本周会议，还是下次会议上，其实各有五成的可能性。”

大宗商品方面，油价仍承压，因一咨询机构预测，尽管石油输出国组织(OPEC)承诺减产，但其7月产量仍将上升，重燃市场对于油市供应过剩的担忧。

但外界预期，OPEC成员国与非OPEC产油国今日稍晚举行的部长级会议或将讨论尼日利亚和利比亚的产量上升问题，这种预期提振了油价。

指标布兰特原油期货涨0.3%至每桶48.19美元，周五下挫2.5%，美国原油期货小涨0.2%至45.85美元，周五下跌2.2%。

金价受益于美元疲弱和风险偏好下降，现货金报每盎司1,253.61美元，略低于稍早触及的一个月高位。(完)