亚股回档 尾随美国科技股自高点回落走势

路透东京7月28日 - 亚洲股市周五走疲，此前美国科技股在近期大涨后回档，不过美国企业获利及全球经济的乐观氛围仍支撑整体人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.8%，不过周线仍料上涨0.4%，市值居亚洲之冠的三星电子(005930.KS)重挫3.5%。

日经指数.N225下跌0.4%。

美国股市周四道琼工业指数创下纪录最高收位，受助于威瑞森通讯(VZ.N)跳涨7.7%。

但科技和运输类股骤降令投资者恐慌。标普500指数科技分类指数盘中一度下跌2.0%，终场收跌0.8%。

亚马逊(AMZN.O)公布季度获利锐减后，股价在盘后挫跌3.0%。该股今年以来已上涨近40%。

E-迷你标普500指数期货在亚洲盘下跌0.3%。

“美国科技股过去一个月涨势惊人。投资者始料未及。我认为短期出现一些获利了结是很自然的，”大和总研首席全球策略师壁谷洋和说。

总体来说，投资者人气维持稳健，归功于企业财报乐观，全球经济前景亮丽。

“鉴于道指触及纪录高位，很难说市场人气已经突然改变，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa说。

标普500指数.SPX季度获利可望于近六年来首次连续两季实现两位数增幅。

周四公布的数据显示，美国6月耐久财(耐用品)订单较前月增长6.5%，为三年来最大增幅。

这份乐观的数据公布后，周五将有美国第二季国内生产总值(GDP)初值数据出炉。

分析师预计，数据将显示，第二季GDP环比年率为增长2.6%，高于第一季的增长1.4%。

周五公布的一系列日本经济数据强于预期，例如家庭支出增幅超过预期，失业率意外下降。

MSCI明晟ACWI全球指数周四触及纪录高位，本月迄今已累计上涨2.8%。

如果这个涨幅维持到月底，则创下一年来最大月度升幅，并且将是连续第九个月上涨，创2003-04年以来最长连涨期。

外汇市场方面，美元指数上日跌至13个月低点后收复部分失地；当时美联储的政策声明让投资者认为其对疲弱通胀更加谨慎。

欧元兑美元进行盘整，报1.1687，周四曾触及两年半高点1.1777。

美元兑日圆持于111.10附近，略高于周一所及逾五周低点110.625。

波动最大的货币当属瑞郎，兑美元和欧元分别下跌0.5%和0.6%，部分因为市场预期瑞士央行可能维持宽松货币政策，即便欧洲央行看似将撤出刺激。

欧元/瑞郎本周终于突破长期交投的区间，升到1.1348，创瑞士央行2015年1月解除汇价管制以来最高。

该货币对本周以来已累计上涨3.0%，亦为2015年初以来最大涨幅。

油价持于周四所及的八周高点附近，石油输出国组织(OPEC)主要成员国承诺降低出口以及美国原油库存大幅减少带来支撑。

布兰特原油期货报每桶51.43美元，略低于周四所及的51.64美元。(完)