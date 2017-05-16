亚股受美股提振一度创两年新高 油价延续涨势

路透香港5月16日 - 亚洲股市周二一度升至两年新高，受隔夜美股上涨提振；油价延续涨势，此前主要产油国沙特和俄罗斯表示减产行动需要持续至2018年。

但鉴于估值看来过高，加上最近的涨势发生在成交量不大且主要是由少数类股带动的情况下，投资者变得越来越警惕。

“我们正在接近短期阻力位，这波涨势的幅度很不正常，市场动能似乎力竭，”管理1.3亿美元资金的香港Ample Capital基金经理Alex Wong称。

在香港，恒生指数.HSI一度升至2015年6月以来最高点，因对中资银行和权重股腾讯(0700.HK)的买盘持续，但之后该指数下跌0.6%。

由于整体交投量下降，股价估值看来过高，投资者愈发谨慎。举例来讲，香港科技板块估值最高，市盈率(本益比)超过42倍。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅下跌0.1%，开盘触及2015年6月以来最高点。澳股S&P/ASX 200指数是亚洲少数上扬的股指，因大宗商品类股表现强劲。

在周一触及逾三周高位后，布兰特原油价格在每桶52美元上方企稳。沙特阿拉伯和俄罗斯周一同意石油减产协议需要延长至2018年3月。

布兰特原油期货上涨0.4%报每桶52美元，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货亦升0.4%至每桶49.03美元。

布兰特原油在过去一周内攀升近9%，但一些分析师怀疑这波涨势能否持续，尽管有延长减产的提议。

“实际情况是，说总是比做要容易，美国产能正以2015年8月以来的最快速度运营，昨日出炉的数据也印证了中国经济增长动能将继续温和。”澳新银行分析师报告指出。

从工业生产到零售销售的一系列经济指标显示，随着政府遏制债务风险以避免对经济造成负面冲击，中国经济增长在4月降温。

美元整理大幅失地，此前公布的美国制造业报告表现疲弱，降低对美联储下个月升息的预期。而该预期是美元近几周走高的关键因素。

欧元兑美元小涨0.1%至1.0988美元，周一上扬0.4%。美元兑日圆跌0.3%至113.47附近，周一亦涨0.4%。

美元指数持稳在98.83，过去三个交易日跌逾1%。

美国纽约联邦储备银行周一公布，其衡量纽约州企业活动的指数在5月意外下降，并且是去年10月以来首度降至负值。

“我认为人们想要观望一下。”三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称。

根据CME Fedwatch，对美联储6月升息的预期降至74%，上周为84%。

市场倾向冒险，令现货金仅录得些微涨幅，报每盎司1,234美元。(完)