亚股下跌且美元低位徘徊 因“通俄门”事件冲击风险偏好

路透东京5月18日 - 亚洲股市周四下跌，美元指数徘徊于近六个月低点附近，因一系列报导称特朗普试图干扰联邦调查，令围绕这位美国总统未来前景的不确定性增加。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%。

日本股市日经指数.N225跌1.5%，澳洲股市下滑1.2%，韩国综合股价指数.KS11跌0.5%。

亚洲股市从美股走势中寻得线索指引。美国股市道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX隔夜均跌约1.8%，受特朗普试图干预一项联邦调查的报导影响。

这不仅为特朗普承诺的促增长政策前景蒙上疑虑，还有可能导致特朗普最终结束总统任期。

周三呼吁对特朗普可能在2016年大选时与俄罗斯勾结的问题发起独立调查的共和党人虽是少数但越来越多，甚至还有一个人提出弹劾特朗普。

美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。

地区股市对上述消息反应淡定，不过E-迷你标普500指数期货稍涨，美元兑日圆温和反弹。

美元兑日圆涨0.25%至111.08，此前触及三周低点110.53。本周迄今仍为大幅下跌2%。

“这项指派任命似乎是在尝试及早解决问题。虽然这算是好消息，但还需要进一步调查，调查结果为何还将拭目以待。就此而言，市场仍面临不确定性，”摩根大通资产管理驻东京的全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。

巴西方面，总统特梅尔面临的麻烦日益升级。消息人士们对路透表示，在该国历来最大的贪腐调查中，特梅尔讨论向一位潜在证人付款以换取缄默的谈话被人录音。

一只巴西股市交易所上市基金(ETF)在其交易的东京市场下跌逾8%。

外汇市场上，欧元兑美元延续隔夜涨势，触及11月以来最高水准1.1174美元，随后稍微回落至1.1154。

“华盛顿的最新情况有两大影响，首先是国会程序可能陷入僵局，其次是特朗普可能被迫出局，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

“但考虑到美元的跌幅已经很大，市场参与者似乎已消化了大部分有关特朗普的负面消息的影响。随着市场考虑后特朗普时代的情景，美元甚至还有可能会受益。”

美元指数跌0.1%至97.518，距离上日触及的六个月低点99.333不远。

美元颇为受伤，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力，推动美国公债收益率(殖利率)大幅下滑。

指标10年期公债收益率报2.234%，隔夜一度跌至低点2.209%，为4月21日以来最低。

由于美债收益率的下滑，美德国公债利差周三创逾六个月来最窄，本周华府的动荡和欧洲政治局面趋于稳定形成鲜明对比。

商品市场方面，油价下滑，隔夜结算价创两周高点。OPEC持续减产虽支撑了油价，但供给依旧充足令油价承压。

布兰特原油跌0.25%，报每桶52.08美元。

金价徘徊于两周高点附近，拜美元疲弱以及风险厌恶情绪弥漫所赐。

现货金触及每盎司1,263.02美元，为5月1日来最高。(完)