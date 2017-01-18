亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股

路透香港1月18日 - 亚洲股市周三守在三个月高位附近，投资者追捧出口股，之前美国当选总统特朗普对美元强势表示担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市.HSI和中国内地股市.SSEC领涨。

“特朗普有关美元的言论帮助缓解了人民币和中国股市的下行压力，而且我们看到中国内地投资者向香港股市注入资金的活动也稳步升温，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。

香港股市在早盘交易中一度升破23,000点附近的关键阻力位。分析师认为若能持续突破，将推动市场进一步走升。

此外，最近几天的沪港通与深港通南向资金增加明显，说明内地投资者对市场整体前景的看法逐渐转为乐观。

虽然过去两周，投资者在一定程度上对亚洲股市抱有乐观看法，并提振地区股市表现超越发达市场，但有关中国的疑虑仍令市场维持谨慎基调。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的投资组合经理Gene Frieda在报告中称，尽管2017年初以来中国经济看上去增长稳健，但在债务不断增长的环境下，第二季经济似乎难免出现更大幅度的放缓。

在外汇市场，英镑周三整理涨势，前一交易日创下近20年来最大涨幅。

英镑兑美元的反弹由英国首相特雷莎·梅的讲话所致。特雷莎·梅承诺国会将拥有脱欧协议的表决权，并努力给围绕“硬退欧”和“软退欧”的讨论画上句号。

英镑/美元今日在亚洲早盘报约1.2350。英镑上日劲扬近3%至10日高位，根据汤森路透数据，这创下了1998年以来单日最大涨幅。

而在美国候任总统特朗普发出美元兑人民币的强势“正在扼杀我们”的言论后，美元近期的疲态加剧。

美元指数报100.44，较1月3日触及的近15年高位103.82已跌近3.5%。美元兑日圆报112.58。

随着对“特朗普交易”--股市和美元走高--可持续性的怀疑渐增，避险资产表现亮眼。现货金涨至每盎司1,215美元上方，创两个月高位。过去三周内金价涨幅接近8%。

债市也对特朗普的刺激政策抱有怀疑，10年期和两年期美国公债利差在过去一个月中已收缩约20个基点。

油价困在窄幅区间内，布兰特原油期货持稳于每桶55.47美元，因美元下跌抵消了对美国和俄罗斯油企或将在今年晚些时候提高产量的预期。(完)