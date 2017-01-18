亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透香港1月18日 - 亚洲股市周三守在三个月高位附近，投资者追捧出口股，之前美国当选总统特朗普对美元强势表示担忧。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市.HSI和中国内地股市.SSEC领涨。
“特朗普有关美元的言论帮助缓解了人民币和中国股市的下行压力，而且我们看到中国内地投资者向香港股市注入资金的活动也稳步升温，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。
香港股市在早盘交易中一度升破23,000点附近的关键阻力位。分析师认为若能持续突破，将推动市场进一步走升。
此外，最近几天的沪港通与深港通南向资金增加明显，说明内地投资者对市场整体前景的看法逐渐转为乐观。
虽然过去两周，投资者在一定程度上对亚洲股市抱有乐观看法，并提振地区股市表现超越发达市场，但有关中国的疑虑仍令市场维持谨慎基调。
太平洋投资管理公司(PIMCO)的投资组合经理Gene Frieda在报告中称，尽管2017年初以来中国经济看上去增长稳健，但在债务不断增长的环境下，第二季经济似乎难免出现更大幅度的放缓。
在外汇市场，英镑周三整理涨势，前一交易日创下近20年来最大涨幅。
英镑兑美元的反弹由英国首相特雷莎·梅的讲话所致。特雷莎·梅承诺国会将拥有脱欧协议的表决权，并努力给围绕“硬退欧”和“软退欧”的讨论画上句号。
英镑/美元今日在亚洲早盘报约1.2350。英镑上日劲扬近3%至10日高位，根据汤森路透数据，这创下了1998年以来单日最大涨幅。
而在美国候任总统特朗普发出美元兑人民币的强势“正在扼杀我们”的言论后，美元近期的疲态加剧。
美元指数报100.44，较1月3日触及的近15年高位103.82已跌近3.5%。美元兑日圆报112.58。
随着对“特朗普交易”--股市和美元走高--可持续性的怀疑渐增，避险资产表现亮眼。现货金涨至每盎司1,215美元上方，创两个月高位。过去三周内金价涨幅接近8%。
债市也对特朗普的刺激政策抱有怀疑，10年期和两年期美国公债利差在过去一个月中已收缩约20个基点。
油价困在窄幅区间内，布兰特原油期货持稳于每桶55.47美元，因美元下跌抵消了对美国和俄罗斯油企或将在今年晚些时候提高产量的预期。(完)
(编译 李爽/孙国玉/徐文焰/张若琪/王琛；审校 孙茉莉/戴素萍/徐文焰/高琦/白云)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。