亚股上涨 投资者对希拉里胜选前景持谨慎乐观态度

路透新加坡11月8日 - 多数亚洲股市周二在美国大选前上涨，投资者态度乐观，但对民主党候选人希拉里胜选前景改善保持谨慎。

墨西哥披索守住周一录得的强劲涨幅，披索在共和党候选人特朗普胜选机率下降后走强。

美元今日微幅下跌。周一上涨。

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该消息加大了希拉里胜选的概率，也提振了全球市场人气。

而之前10月28日FBI重启邮件门调查的消息曾令全球市场大跌。

投资者认为，希拉里若当选会带来更大的确定性和稳定性。

虽然上周的民调显示，特朗普与希拉里的差距在缩小，但周一至少有五项重要民调显示希拉里仍领先。

但投资者仍心存担忧，并指出英国6月公投意外选择脱欧，与大多数民调和博彩公司的判断相左。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%。

日经指数.N225跌0.2%，回吐了稍早的涨幅，受日圆上涨打压；日圆曾在周一下跌。

香港恒生指数.HSI小幅上涨0.3%。

中国沪深300指数.CSI300上涨0.5%，人民币贬值的影响，压过中国10月进出口跌幅大于预期及贸易顺差小于预期的消息。

MSCI明晟全球市场指数变动不大，大致守住周一劲升1.6%的涨幅。周一涨幅为近19周以来最大单日涨幅。

“随着市场即将迎来美国大选，正在进行对风险的最后调整布局，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Michael McCarthy在报告中称。

“亚太市场是最先对政治变化调整的地区，在昨天劲升后，今天交投可能比较温和。”

美股隔夜大涨，涨幅在2.1%至2.4之间，创下3月1日以来最大单日百分比涨幅，标普500指数及道琼工业指数均收复上周所有跌幅。

美元兑日圆周一录得将近四个月来最大单日涨幅，周二下滑0.1%，报104.33日圆。

美元兑墨西哥披索几近持平在18.58，周一时下跌2.3%，是六周内最大单日跌幅。

墨西哥披索被视为美国大选的替代押注，墨西哥有80%出口销往美国，因此被认为极易受到特朗普贸易政策的牵制。

欧元兑美元几无变动，报1.10385美元，周一下跌0.9%。

原油期货涨跌互见，因强势美元与外界对石油输出国组织(OPEC)减产计划的疑虑，侵蚀了风险偏好的普遍复苏。

美国原油跌0.1%至每桶44.86美元，周一则是上涨1.9%。布兰特原油涨0.15%报每桶46.22美元，延续周一的1.3%涨幅。

金市气氛趋于谨慎，现货金上涨0.1%报每盎司1,281.12美元，上日1.7%跌幅略见缩减。(完)