亚股上涨 投资者对希拉里胜选前景持谨慎乐观态度

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月8日 - 多数亚洲股市周二在美国大选前上涨，投资者态度乐观，但对民主党候选人希拉里胜选前景改善保持谨慎。
墨西哥披索守住周一录得的强劲涨幅，披索在共和党候选人特朗普胜选机率下降后走强。
美元今日微幅下跌。周一上涨。
在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该消息加大了希拉里胜选的概率，也提振了全球市场人气。
而之前10月28日FBI重启邮件门调查的消息曾令全球市场大跌。
投资者认为，希拉里若当选会带来更大的确定性和稳定性。
虽然上周的民调显示，特朗普与希拉里的差距在缩小，但周一至少有五项重要民调显示希拉里仍领先。
但投资者仍心存担忧，并指出英国6月公投意外选择脱欧，与大多数民调和博彩公司的判断相左。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%。
日经指数.N225跌0.2%，回吐了稍早的涨幅，受日圆上涨打压；日圆曾在周一下跌。
香港恒生指数.HSI小幅上涨0.3%。
中国沪深300指数.CSI300上涨0.5%，人民币贬值的影响，压过中国10月进出口跌幅大于预期及贸易顺差小于预期的消息。
MSCI明晟全球市场指数变动不大，大致守住周一劲升1.6%的涨幅。周一涨幅为近19周以来最大单日涨幅。
“随着市场即将迎来美国大选，正在进行对风险的最后调整布局，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Michael McCarthy在报告中称。
“亚太市场是最先对政治变化调整的地区，在昨天劲升后，今天交投可能比较温和。”
美股隔夜大涨，涨幅在2.1%至2.4之间，创下3月1日以来最大单日百分比涨幅，标普500指数及道琼工业指数均收复上周所有跌幅。
美元兑日圆周一录得将近四个月来最大单日涨幅，周二下滑0.1%，报104.33日圆。
美元兑墨西哥披索几近持平在18.58，周一时下跌2.3%，是六周内最大单日跌幅。
墨西哥披索被视为美国大选的替代押注，墨西哥有80%出口销往美国，因此被认为极易受到特朗普贸易政策的牵制。
欧元兑美元几无变动，报1.10385美元，周一下跌0.9%。
原油期货涨跌互见，因强势美元与外界对石油输出国组织(OPEC)减产计划的疑虑，侵蚀了风险偏好的普遍复苏。
美国原油跌0.1%至每桶44.86美元，周一则是上涨1.9%。布兰特原油涨0.15%报每桶46.22美元，延续周一的1.3%涨幅。
金市气氛趋于谨慎，现货金上涨0.1%报每盎司1,281.12美元，上日1.7%跌幅略见缩减。(完)
(编译/审校 白云/刘秀红/王琛/蔡美珍/李婷仪/陈宗琦/张涛/杜明霞/张荻/孙茉莉)
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