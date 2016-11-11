亚股下跌 因美债收益率飙升引发资金外流担忧

路透东京11月11日 - 亚股和新兴市场货币周五均下跌，投资人担心特朗普执政下美国可能升息，将引发资金流出亚洲。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.4%，美国公债收益率继续飙升，因市场预期特朗普的支出计划将推高通胀率，并可能引发美联储更大幅度的升息。

新兴市场遭遇抛售冲击，印尼股市.JKSE跌3%，印尼卢比下跌逾2.5%至四个半月低位。

墨西哥披索跌至特朗普意外当选后触及的纪录低点附近。

日经指数.N225逆市而行，上涨逾1%至六个半月高位，日圆兑美元走低。

美国标普500指数.SPX涨0.2%，道琼斯工业指数.DJI跳涨1.2%，打破8月上涨近1%创下的纪录高位。

与此相反，纳斯达克指数.IXIC跌0.8%，苹果APPL.O跌2.8%，因市场担忧特朗普的移民政策可能阻碍矽谷吸引全球人才。

“在起初本能地作出避险反应后，市场关注焦点转向特朗普的政策。市场认为，特朗普可能保护美国国内经济，尤其是旧经济，”渣打银行金融市场执行董事Koichi Yoshikawa称。

“这就解释了为何道指上扬而纳斯达克指数下跌，”他补充说。

金融类股上涨3.7%至2008年金融危机以来的最高水平，因特朗普和保守派领袖呼吁废除2010年多德-弗兰克金融改革法案。银行业大多反对该法案。

自特朗普胜选以来，美国债市也出现剧烈波动，10年期美国公债收益率触及10个月以来的最高水平。

对于特朗普的政策立场将提升通胀率的预期，推动美国公债收益率劲升。

“其财政政策会在10年内将赤字规模扩大数万亿(兆)美元，而且如果对来自中国的产品征收约20%的进口关税，单纯这一项便能将通胀率提升一个百分点，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido称。

美国10年期公债收益率升至2.15%，较周二美国大选之前的约1.86%上升近30个基点或0.30个百分点。

30年期美债收益率上升38个基点，创下2009年以来最大周线涨幅。

美国公债收益率飙升一向利好美元多头。欧元兑美元EUR=跌至1.0908，而美国大选前报1.1025美元。

美元/日圆大幅走强。日圆走势向来与美债收益率呈较强的反向相关，因为美债收益率上升会激励日本投资者购买更多美债。

美元兑日圆一度高见106.95日圆，为7月底以来最高点，大选前为105.15。周五回落至106.38。

不过新兴市场货币遭到打击，因担心投资者将资金从高收益新兴资产撤出并投回美国。

除印尼卢比外，墨西哥披索本周以来下跌7.5%，因特朗普威胁将废除两国间的自由贸易协议，在边境修筑长墙。

巴西雷亚尔兑美元周四重挫5%至五个月低位，指标股指Bovespa .BVSP大跌3.3%。

韩元兑美元跌至逾四个月最低点，因美元强势，且担心特朗普的外交政策，以及他在东亚安全方面的承诺。

美国市场在特朗普胜选后的初步震荡迅速稳定后，市场预期美联储12月料将升息。

货币市场期货目前预期联储升息机率约为75%。

另一个明显的转变是，市场目前也开始预期欧洲央行有可能自2011年来首度升息。

其他市场方面，油价下跌，因市场期望石油输出国组织(OPEC)本月稍晚将就是否减产做出决定，以处理长期供应过剩的疑虑。

美国原油期货跌0.6%至每桶44.41美元。(完)