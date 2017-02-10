亚股触及一年半高位 受中国数据及特朗普税改表态提振

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京2月10日 - 亚洲股市周五升至18个月高位，中国乐观的贸易数据及美股劲扬激励投资者。之前美国总统特朗普承诺将宣布一项税改计划，降低企业负担，推高美股。
中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。
瑞穗证券驻香港的首席分析师Jianguang Shen表示，进出口增长“与欧美与新兴经济体增长升温有关”。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.5%触及2015年7月以来高位，本周料收高1.5%。中国股市沪综指.SSEC涨0.4%。
日股日经指数.N225大涨2.3%，得益于日圆走软，本周料上涨2.2%。
“日圆走软加上美股上涨，帮助日本股市进入上行趋势，”Superfund Japan首席代表Hiroki Allen说。
美国三大股指周四创下纪录新高，此前美国总统特朗普表示，几周后他将发布税收方面的一个重大声明，不过他没有提供细节。
“市场喜欢税收改革的想法，”IG驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston在研报中表示。“市场已经在关注公司税改革，如果特朗普能推行，并简化美国个税机制，全球股市将会获得买需。”
美国经济数据也支撑美元。上周的初请失业金数据意外降至近43年低点，12月批发(趸售)商的库存连续第二个月大幅增长。
美元指数日内持稳，报100.64，本周周线料上涨0.8%。
澳元从主要出口市场中国的贸易数据中获得提振。澳元兑美元上涨0.3%至0.7646美元，澳元还受到澳洲央行乐观看法的支撑。澳洲央行的看法表明，进一步降息已不在讨论之列。
欧元兑美元涨0.1%至1.0663美元，本周周线仍可能下跌1.1%。随着法国总统大选选战升温，政治方面的担忧令欧元承压。
美元兑日圆涨0.4%至113.66日圆，周线涨1%。特朗普和日本首相安倍晋三将在周五稍晚举行首脑会晤。
参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
油价延续涨势，有迹象显示美国汽油需求将增加，令美国原油受到提振。
美国原油涨0.2%至每桶53.09美元，布兰特原油涨0.1%至55.70美元。(完)
(编译 李爽/徐文焰/李春喜/汪红英/侯雪苹；审校 孙茉莉/王颖/高琦/艾茂林)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”