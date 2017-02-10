亚股触及一年半高位 受中国数据及特朗普税改表态提振

路透东京2月10日 - 亚洲股市周五升至18个月高位，中国乐观的贸易数据及美股劲扬激励投资者。之前美国总统特朗普承诺将宣布一项税改计划，降低企业负担，推高美股。

中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。

瑞穗证券驻香港的首席分析师Jianguang Shen表示，进出口增长“与欧美与新兴经济体增长升温有关”。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.5%触及2015年7月以来高位，本周料收高1.5%。中国股市沪综指.SSEC涨0.4%。

日股日经指数.N225大涨2.3%，得益于日圆走软，本周料上涨2.2%。

“日圆走软加上美股上涨，帮助日本股市进入上行趋势，”Superfund Japan首席代表Hiroki Allen说。

美国三大股指周四创下纪录新高，此前美国总统特朗普表示，几周后他将发布税收方面的一个重大声明，不过他没有提供细节。

“市场喜欢税收改革的想法，”IG驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston在研报中表示。“市场已经在关注公司税改革，如果特朗普能推行，并简化美国个税机制，全球股市将会获得买需。”

美国经济数据也支撑美元。上周的初请失业金数据意外降至近43年低点，12月批发(趸售)商的库存连续第二个月大幅增长。

美元指数日内持稳，报100.64，本周周线料上涨0.8%。

澳元从主要出口市场中国的贸易数据中获得提振。澳元兑美元上涨0.3%至0.7646美元，澳元还受到澳洲央行乐观看法的支撑。澳洲央行的看法表明，进一步降息已不在讨论之列。

欧元兑美元涨0.1%至1.0663美元，本周周线仍可能下跌1.1%。随着法国总统大选选战升温，政治方面的担忧令欧元承压。

美元兑日圆涨0.4%至113.66日圆，周线涨1%。特朗普和日本首相安倍晋三将在周五稍晚举行首脑会晤。

参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。

油价延续涨势，有迹象显示美国汽油需求将增加，令美国原油受到提振。

美国原油涨0.2%至每桶53.09美元，布兰特原油涨0.1%至55.70美元。(完)