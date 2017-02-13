日圆下滑亚股小升 特朗普和安倍晋三会晤未提及汇率政策

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月13日 - 美元兑日圆周一上涨，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的会晤顺利结束，特朗普未发出竞选期间关于安保和就业的严厉措辞，而且他们也没有提及汇率政策问题，让市场压力缓解。
亚洲股市小升，受益于对特朗普税改计划的乐观看法、全球经济数据总体乐观以及特朗普表态认同“一个中国”政策。
“相较去年，目前全球经济状况似乎相当稳健，因为中国正在通过财政手段支持经济。特朗普的政策也令美国经济的下行风险较小，”三井住友资产管理的首席宏观经济策略师Masayuki Kichikawa说。
美元兑日圆最多上涨0.9%报114.17日圆，继续自上周二所及10周低点111.59的反弹走势。
日本政府一位高级发言人士称，安倍和特朗普未讨论汇率议题，特朗普也未要求磋商双边贸易协议。
该官员对记者表示，美日经济对话将由日本财务大臣麻生太郎和美国副总统彭斯负责。这项对话将讨论财政和货币政策，以及基建项目与贸易。
“该对话将由彭斯和麻生主导，我们可以预期，将会拿出现实的对策。难以预测的特朗普并未参与，这令人放心，”瑞穗证券资深首席分析师Yasunobu Katsuki表示。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，由资源相关类股领涨。日股日经指数.N225上涨0.4%，触及1月初以来最高水准。
追踪46个国家的MSCI明晟全球市场指数周五升至2015年5月以来最高水准，美股主要股指创下纪录收盘高位。
特朗普周四表示，他计划在接下来几周宣布自里根时代以来最雄心勃勃的税改计划。此番言论令大幅减税的希望重燃。
减税憧憬对美元构成广泛支撑。欧元兑美元跌0.2%至1.0622，接近周五触及的三周低点1.0608。
在法国总统选举前，对于法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞强劲表现的担忧，令欧元受到困扰。
油价小幅下跌；周五曾劲扬，因报导称1月OPEC成员国兑现了逾90%的减产承诺，为八年来的首次减产协议执行情况树立强劲的开端。
布兰特原油期货价格跌0.3%至每桶56.54美元。
期铜进一步上涨，触及2015年5月以来的最高位，此前位于智利的全球最大铜矿出现罢工活动。
铜价最新交投在每吨6,127美元，日内涨0.6%。(完)
(编译 杜明霞/徐文焰/戴素萍/侯雪苹；审校 李爽/张涛/王兴亚)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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