亚洲股市下跌 投资者小心翼翼关注习特会

路透悉尼4月6日 - 亚洲股市周四下跌而债市上涨，就在美国及早实施财政刺激措施的可能性进一步下降之际，又有迹象显示美联储今年稍晚或开始缩减资产负债表规模，这导致风险偏好降温。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将举行的会晤可能气氛紧张，为此投资者保持谨慎。这将是世界最有权力的两位领导人的首次会晤。

是次峰会的最大焦点将是，特朗普是否会如其所说，利用美中贸易关系迫使北京采取更多行动牵制朝鲜。

对贸易战可能爆发的持续担忧让亚洲市场如坐针毡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.8%。

日本股市日经指数.N225下跌1.4%至12月初以来最低。澳洲股市下挫0.6%。标普500指数期货下滑0.3%。

沪综指.SSEC持平，因中国3月财新服务业PMI降至六个月低位，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。

美国股指期货跌0.3%，预示美股在今日稍晚将进一步下滑。

美国众议院议长莱恩称对于税改尚未达成一致意见，实施税改可能要比废除奥巴马医保案耗时更久。市场人气已因此受到冲击。

近几个月市场上涨，部分因猜测财政刺激政策将会提振美国经济增长和通胀。

美联储3月货币政策会议记录显示，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。这比很多人预期的要早很多。

“央行进行的资产购买和其他宽松政策，是近10年来支撑市场的一个关键因素，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)经济分析师Felicity Emmett称。该分析师怀疑全球经济能否应付这样大的变化。

“相比被回避的资产负债表问题，时不时的升息25个基点就是小打小闹。”

**掼压美股**

会议记录亦显示“相对于标准估值指标，一些与会官员认为股价相当高。”

这在美国金融市场引发下挫。道琼工业指数创下14个月来最大盘中翻跌，回吐原本超过198点的涨幅，终场收于日低附近。

道琼工业指数.DJI收跌0.2%，标普500指数.SPX跌0.31%，纳斯达克指数.IXIC跌0.58%。

“我们被浇了一大桶冷水，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘指出。

“美联储可能缩减资产负债表的迹象已经够震撼，美联储又提到股价估值，是很罕见的，这更让信心恶化。”

美股原先受民间就业报告数据带动上涨。数据显示3月民间部门增加26.3万个岗位，表现意外强劲，引发市场臆测周五将公布的非农就业报告也将十分亮眼。

美国公债价格上涨，10年期公债收益率降至2.33%，有可能跌破重要技术障碍2.30%。

收益率下跌也拉低美元/日圆，该货币对最新报110.48，接近110.11/27区域的技术支撑位。

美元指数跌0.1%至100.500。欧元/美元狭幅波动，现报1.0672。

大宗商品市场方面，油价小跌，此前美国政府报告显示美国原油库存意外增加且创纪录高位。

美国原油跌0.29美元报每桶50.86美元，布兰特原油跌0.27美元至54.09美元。

本周市场上价格波动最大的是炼焦煤，新加坡焦煤期货大涨43%，此前主要供应国澳洲遭气旋Debbie袭击，使焦煤出口受阻。(完)