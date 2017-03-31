第一季亚洲企业并购降至三年最低 对欧美企业并购兴趣尤弱

综述：英国警方确认曼彻斯特爆炸案嫌疑人身份 威胁级别上调至“紧急”
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透香港/悉尼3月31日 - 2017年第一季涉及亚洲企业的并购额下滑39%至1,760亿美元，为近三年来最低水平，凸显出中资企业海外并购大幅减少。
汤森路透数据显示，交易情况整体疲弱，以欧美企业为目标的跨境交易更是大幅下降，但亚洲地区内的交易相对强劲，占比从上年同期的56%上升至61%。该数据反映的是涉及日本以外亚洲企业的交易。
亚洲地区内的交易较为活络，是因为主要亚洲经济体的行业整合，以及新加坡和澳洲等国的私有化和资产出售。
投资银行家说，多数买方要么是资金充裕的亚洲公司，要么是希望在亚洲日益增长的消费需求中把握机会的私募基金。
“亚洲内部的并购交易活动仍然强劲，”瑞士信贷投资银行和资本市场亚洲联席主管Mervyn Chow表示。
“尽管中国资本管控可能在短期内影响跨境交易，但我们预计战略性质的中国投资将继续。”
今年第一季已宣布的亚太前10大并购交易中，有九起是区域内的；其中沃达丰(Vodafone)(VOD.L)印度业务与同业Idea Cellular(IDEA.NS)的并购案位列榜首。
银行家称预计还将有更多同类的交易，比如新加坡上市公司Global Logistic Properties(GLPL.SI)可能出售，该公司市值逾90亿美元；以及澳洲电力公司私有化。
并购交易顾问费骤降近40%至3.21亿美元。摩根士丹利(MS.N)为排名第一的顾问，随后为中国工商银行(1398.HK)和瑞士信贷(CSGN.S)。
**交易规模**
2016年涉及除日本外亚洲公司的已宣布并购交易的规模总计1.2万亿美元，略低于2015年创下的纪录高位。
中国收紧监管已经让中国企业发起海外收购面临更大困难，这在第一季对该地区的整体并购交易造成重大影响。
2017年第一季，亚洲公司之间的交易规模总计1,074亿美元，低于上年同期的1,634亿美元。
第一季亚太地区针对美国资产的海外并购额较上年同期下降78%，针对欧洲企业的交易减少85%。
德意志银行企业融资部门澳新联席主管Bruce MacDiarmid表示，中资买家对澳洲仍感兴趣，但中国当局对资本外流的管控让交易变得更加难以完成。
“目前的状况是，那些确实已经完成的交易与国有企业具有很强的战略性联系，是他们希望达成的交易，”他说，“其他交易将有点困难。”(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚；审校 郑茵/龚芳/李春喜)
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。