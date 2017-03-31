第一季亚洲企业并购降至三年最低 对欧美企业并购兴趣尤弱

路透香港/悉尼3月31日 - 2017年第一季涉及亚洲企业的并购额下滑39%至1,760亿美元，为近三年来最低水平，凸显出中资企业海外并购大幅减少。

汤森路透数据显示，交易情况整体疲弱，以欧美企业为目标的跨境交易更是大幅下降，但亚洲地区内的交易相对强劲，占比从上年同期的56%上升至61%。该数据反映的是涉及日本以外亚洲企业的交易。

亚洲地区内的交易较为活络，是因为主要亚洲经济体的行业整合，以及新加坡和澳洲等国的私有化和资产出售。

投资银行家说，多数买方要么是资金充裕的亚洲公司，要么是希望在亚洲日益增长的消费需求中把握机会的私募基金。

“亚洲内部的并购交易活动仍然强劲，”瑞士信贷投资银行和资本市场亚洲联席主管Mervyn Chow表示。

“尽管中国资本管控可能在短期内影响跨境交易，但我们预计战略性质的中国投资将继续。”

今年第一季已宣布的亚太前10大并购交易中，有九起是区域内的；其中沃达丰(Vodafone)(VOD.L)印度业务与同业Idea Cellular(IDEA.NS)的并购案位列榜首。

银行家称预计还将有更多同类的交易，比如新加坡上市公司Global Logistic Properties(GLPL.SI)可能出售，该公司市值逾90亿美元；以及澳洲电力公司私有化。

并购交易顾问费骤降近40%至3.21亿美元。摩根士丹利(MS.N)为排名第一的顾问，随后为中国工商银行(1398.HK)和瑞士信贷(CSGN.S)。

**交易规模**

2016年涉及除日本外亚洲公司的已宣布并购交易的规模总计1.2万亿美元，略低于2015年创下的纪录高位。

中国收紧监管已经让中国企业发起海外收购面临更大困难，这在第一季对该地区的整体并购交易造成重大影响。

2017年第一季，亚洲公司之间的交易规模总计1,074亿美元，低于上年同期的1,634亿美元。

第一季亚太地区针对美国资产的海外并购额较上年同期下降78%，针对欧洲企业的交易减少85%。

德意志银行企业融资部门澳新联席主管Bruce MacDiarmid表示，中资买家对澳洲仍感兴趣，但中国当局对资本外流的管控让交易变得更加难以完成。

“目前的状况是，那些确实已经完成的交易与国有企业具有很强的战略性联系，是他们希望达成的交易，”他说，“其他交易将有点困难。”(完)