分析：企业获利疲弱料使亚股再落伍

图为2011年9月6日台北一家券商机构内，一名男子在查看股票行情。 REUTERS/Pichi Chuang

记者 Vidya Ranganathan 编译 王冠中/杜明霞/龚芳

路透新加坡5月6日 -除非他们打算长期抗战，否则日本以外亚洲股市的全球投资者应准备面对，亚洲市场今年会再次表现落后其他市场。

从最新一批亚洲企业财报中利润率萎缩的情况，再加上全球需求疲弱来推测，分析师认为，亚洲股市估值已过高。

根据汤森路透I/B/E/S估计，亚洲股市也不太可能达成市场人士预期的平均12-13%获利成长。

自2010年底以来，亚洲股市以美元计算的收益普遍较发达市场低约40%。这并未阻止投资人向亚洲市场大量注资，因预期会有情势逆转的一天。

然而，今年并不会打破这种趋势。

全球制造业成长放缓，本地薪资增长，以及出口复苏前景趋于黯淡，已经粉碎投资人对于亚洲企业获利将复苏的希望。

“我担心获利前景仍将了无生气，我认为获利也不会改写很多股票评级，”PioneerInvestments驻伦敦的亚洲股票部门主管Angelo Corbetta表示。

“全球经济周期并未进入强劲阶段，而且美元疲弱，这不利于亚洲市场出口题材，而且亚洲地区劳工成本也在上升。因此在目前情况下，企业真的很难获得一定规模的经济好处，”Corbetta说，他在亚洲管理着30亿欧元投资资金。

全球股市2013年上涨20%，而亚太股市仅上升9%。日本股市日经指数.N225以日圆计上扬57%，表现超越亚洲市场。

印度、马来西亚、台湾、澳洲和越南等股市2013年涨幅在9%至22%之间，因预期欧美经济将按部就班地复苏，且将提振全球企业营收。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS今年迄今又涨1.5%。

以今年的预估获利来看，股价上涨促使除日本以外亚洲地区企业平均市盈率(本益比)为13倍。迄今为止菲律宾的市盈率最高，为19倍。但印度、印尼、台湾和香港的也不低，都高于15倍。

“复苏因素已被充分消化，”汇丰控股亚太股权策略主管Herald van derLinde表示，“现在，推高市场的将是企业获利，这意味着市场表现不会像去年一样精彩。”

浏览亚洲股市市盈率图表，请点选 link.reuters.com/ruq98v

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**合理估值？**

老实说，股票的市场估值从历史角度来看并不高。

股票均价约为12个月预估获利的11.5倍，不像2011年一样便宜；当时市场对获利增长的预期就像现在一样黯淡，但市盈率仅约为9倍。

然而，当前股票也不像2007年或2009年股价一度大涨时一样昂贵，当时市盈率介于15-18之间。

但企业毛利及获利的表现，可能让即使是预估最为保守的人士感到失望。汇丰的van derLinde估计，亚洲企业今年获利可能仅成长8-9%，几乎与美国股市增幅一致，且逊于欧洲13-14%的增速。

美银美林编撰最新的亚洲企业获利资料显示，韩国企业获利较上年同期下降21%，泰国下滑11%，印度仅增长6%，菲律宾及中国则成长10%。

而总体经济环境也令人失望，中国货币市场吃紧，亚洲对西方出口下降，且美元动向充满不确定性。

外界对2014年表现可能不如人意的体会和认识正逐渐显露出来。企业获利成长步伐料将更为缓慢，分析师更多地调降而非调高企业获利预估。

尽管侧重股市的投资人持续进军亚洲市场，但他们仍然精挑细选，选择成长性股票，抑或在欧洲有杠杆操作的个股，且仍减码印尼等昂贵的市场。

然而，对其他多数投资人而言，股票与企业债券间收益的差距已明显缩窄，以致于相对无风险的债券或不失为更佳的投资标的。

“总体而言，对新兴市场投资者来说，亚洲仍为中长期看好的投资标的，”纽约梅隆银行全球市场策略师SamarjitShankar指出。

“但从风险调整或实质收益的角度看来，企业债券甚至政府公债都会提供你更大的报酬，反观股票带来的收益则较差，”Shankar表示。(完)

(译文审校 李爽/艾茂林)

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