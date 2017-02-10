调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨

调查：多数日本企业倾向于在东芝退市问题上采取谨慎做法
路透东京5月25日 - 路透调查显示，多数日本企业认为，东京证券交易所(TSE)在东芝退市一事上应该持谨慎态度，担心会对东芝客户、分包商及金融市场所造成的潜在影响。
路透新加坡2月10日 - 路透的一项调查显示，过去两周大部分新兴亚币多仓增加，此前美国总统特朗普发表的言论引发市场担忧，即美国或许改变“强势美元”政策。
1月底，特朗普和美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)抨击德国、日本与中国，称这些贸易伙伴让本币贬值，对美国不利。
亚币一直受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)将不会很快加息的观点支撑。
上周公布的美国就业数据显示，薪资增长令人失望，提升了对于美联储或将等到第二季再升息的预期。
市场对人民币转向小幅看多。这是自去年8月中旬以来，首次预计投资者对人民币看多，尽管这一变化幅度很小。
人民币出现人气转好的迹象，尽管此前数据显示，今年1月末中国外汇储备近六年来首次跌破3万亿美元关口。
这项针对20位分析师、基金经理和交易员的调查显示，多数亚币的多仓已较两周前增加。
对韩元、台币、印度卢比和泰铢的看涨押注均增至8月中旬以来最高。
针对印尼卢比的看涨押注也高于两周前，触及9月底以来最高。
与整体趋势相反的是，投资者估计略微增加了马币和菲律宾披索的空仓。
本就不大的坡元空仓也略微增加。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52
1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42
1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22
12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41
11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49
11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36
10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44
10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96
9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32
9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04
9月1 日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27
8月18日 -0.04 -1.08-0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33-0.49 -0.69
8月4日 0.12 -1.01-0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56 (完)
(编译 孙茉莉/王琛/刘秀红/李春喜 审校 高琦/艾茂林/王洋/于春红)
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