路透调查：亚洲货币空头押注减弱 因美国升息预期下降

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡6月9日 - 周四公布的路透调查结果显示，对于亚洲货币的悲观看法最近两周有所减轻。在美国公布疲弱的就业数据之后，投资者对于美国很快升息的预期消退。
据路透在周二至周四对21名基金经理、汇市交易员和分析师的调查，人民币CNY=CFXS的空头头寸接近减半，中国央行疑似通过干预来支撑人民币。
但在亚洲货币中，人民币的人气仍然最为悲观，因中国经济距离复苏仍然有段距离。周三，中国央行把2016年出口增速预测从增长3.1%下调至萎缩1%。
尽管韩国央行意外降息，但韩元/美元偏空押注缩小。韩国央行周四祭出意外之举，将政策利率降至1.25%的纪录低点。
投资者抛售美元买入近期表现略逊的韩元，因此前美国公布上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为逾五年半来最少，美元即告下滑。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。
根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具，美国利率期货市场暗示，交易员认为美联储下周三升息几近无望。这使得投资者在新兴亚洲市场寻求较高收益资产。
印尼卢比/美元人气转为看多，多仓规模创4月末以来最大，因海外投资者持续买进印尼股票和债券。
菲律宾披索/美元押注则在近两个月来首次为看多，受资金流入股市的提振，因5月9日胜选的新总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)已经允诺将提高基建支出，以帮助该国保持成长轨迹。
印度卢比/美元和新加坡坡元/美元的押注转为近乎中性。
台湾台币/美元的看空押注缩减，因股市资金流入。泰国泰铢/美元的空仓也下降，得益于外资对该国股票和债券的需求。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢
卢比 卢比 披索
6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12
5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91
5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24
4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03
4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16
3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12
3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16
3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45
2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11
2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26
1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76 (完)
(编译 张涛/孙茉莉/高琦/杜明霞；审校 王颖/李爽/艾茂林/孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。