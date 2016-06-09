路透调查：亚洲货币空头押注减弱 因美国升息预期下降

路透新加坡6月9日 - 周四公布的路透调查结果显示，对于亚洲货币的悲观看法最近两周有所减轻。在美国公布疲弱的就业数据之后，投资者对于美国很快升息的预期消退。

据路透在周二至周四对21名基金经理、汇市交易员和分析师的调查，人民币CNY=CFXS的空头头寸接近减半，中国央行疑似通过干预来支撑人民币。

但在亚洲货币中，人民币的人气仍然最为悲观，因中国经济距离复苏仍然有段距离。周三，中国央行把2016年出口增速预测从增长3.1%下调至萎缩1%。

尽管韩国央行意外降息，但韩元/美元偏空押注缩小。韩国央行周四祭出意外之举，将政策利率降至1.25%的纪录低点。

投资者抛售美元买入近期表现略逊的韩元，因此前美国公布上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为逾五年半来最少，美元即告下滑。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。

根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具，美国利率期货市场暗示，交易员认为美联储下周三升息几近无望。这使得投资者在新兴亚洲市场寻求较高收益资产。

印尼卢比/美元人气转为看多，多仓规模创4月末以来最大，因海外投资者持续买进印尼股票和债券。

菲律宾披索/美元押注则在近两个月来首次为看多，受资金流入股市的提振，因5月9日胜选的新总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)已经允诺将提高基建支出，以帮助该国保持成长轨迹。

印度卢比/美元和新加坡坡元/美元的押注转为近乎中性。

台湾台币/美元的看空押注缩减，因股市资金流入。泰国泰铢/美元的空仓也下降，得益于外资对该国股票和债券的需求。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76 (完)