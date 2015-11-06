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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 14:05 BJT

新兴汇市：美国就业数据公布前谨慎气氛弥漫，多数亚币周线可能下跌

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.81 121.76 -0.04 -1.77 119.66

坡元 1.4075 1.4065 -0.07 -5.79 1.3260

台币 32.418 32.718 +0.93 -2.16 31.718

韩元 1140.73 1138.50 -0.20 -3.63 1099.30

泰铢 35.56 35.58 +0.06 -7.48 32.90

菲律宾披索 46.87 46.94 +0.15 -4.59 44.72

印尼卢比 13540.00 13560.00 +0.15 -8.57 12380.00

印度卢比 65.80 65.75 -0.08 -4.21 63.03

马币 4.3020 4.2945 -0.17 -18.72 3.4965

人民币 6.3485 6.3466 -0.03 -2.28 6.2040

(完)

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