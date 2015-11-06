新兴汇市：美国就业数据公布前谨慎气氛弥漫，多数亚币周线可能下跌

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/王颖/李春喜/于春红/郑茵/蔡美珍)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选