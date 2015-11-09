更正-新兴汇市：美国非农就业数据打压亚币，印度卢比创逾六周低点

(更正：正文倒数第三段“1,157.6美元”应为“1,157.6韩元”，倒数第五段“47.200美元”应为“47.200披索”)

路透新加坡11月9日 - 大多数新兴亚币周一下滑，因美国非农就业数据强劲，提振了美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期，削弱新兴亚洲地区较高收益率的吸引力。

印度卢比兑美元 跌至逾六周低点，此前印度总理莫迪在比哈尔邦(Bihar)的选举中惨败，引燃印度政府是否能通过政策改革的担忧。

菲律宾披索 创六年低位。韩元 、马币(林吉特) 和泰铢 均触及一个月低点。印尼卢比 跌至逾两周最低水准。

上周五数据显示，美国10月非农就业岗位增加27.1万个，增幅远超过路透调查预估的18万个；失业率降至5.0%，为2008年4月以来最低。

该数据提振美债收益率(殖利率)上扬，两年期美债收益率 触及五年半最高水准。美元指数 亦升至近七个月高点。

“短期美债收益率上扬，清楚表明市场正在消化美联储12月升息的更大可能性，”瑞士信贷私人银行和财富管理部门的资深外汇策略师Heng Koon How称。

就业报告公布后，路透调查显示，受访的17家一级交易商中有15家预计美联储将在12月升息。利率期货交易定价显示，美联储下个月升息的机率为70%。

美国升息料将削弱全球流动性，降低亚洲高收益资产的吸引力。

“亚洲货币无疑将处于守势。国内压力仍在：经济增长放缓，出口萎缩并且经常帐赤字扩大，”Heng表示。

**印度卢比**

印度卢比兑美元一度下跌1.1%至66.500卢比，为9月16日以来最低。

莫迪周日在人口第三大邦--比哈尔邦地方选举中遭受惨败，暗示其影响力在下降。

印度股市和公债价格均下跌。

印度卢比收复了稍早的部分失地，两位交易员向路透表示，据察数家国有银行在66.490卢比附近抛售了美元，可能是代央行出手。

**菲律宾披索**

披索兑美元下跌0.6%至47.200披索，为2009年11月以来最低。

披索一个月无本金交割远期外汇 触及五年半低点。

**韩国韩元**

韩元兑美元一度下跌1.4%至1,157.6韩元，为10月8日以来最低。

由于当地出口商因结算需求逢低买入韩元，韩元因而收复了稍早的部分失地。

“美元兑韩元在1,150韩元上方找到坚固底部很重要。如果该货币对能成功守在该点位上方，则将面临更多朝1,160韩元挺近的上行风险，”韩国一家银行的交易员说。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.26 123.15 -0.09 -2.92 119.66

坡元 1.4216 1.4192 -0.17 -6.72 1.3260

台币 32.669 32.730 +0.19 -2.91 31.718

韩元 1155.41 1141.90 -1.17 -4.86 1099.30

泰铢 35.86 35.58 -0.78 -8.25 32.90

菲律宾披索 47.19 46.94 -0.53 -5.23 44.72

印尼卢比 13660.00 13555.00 -0.77 -9.37 12380.00

印度卢比 66.35 65.76 -0.89 -5.00 63.03

马币 4.3630 4.3070 -1.28 -19.86 3.4965

人民币 6.3607 6.3530 -0.12 -2.46 6.2040

(完)

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