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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 13:51 BJT

新兴汇市：大多数亚币上涨，因美元稍作休整

交易员认为，Jakarta Post报导的印尼央行总裁言论，意味着该央行将在一段时间内维持政策不变，之后才会放宽政策。

印尼央行上个月称，经济状况可能为未来降息提供空间，引燃出台货币刺激的猜测。

一些分析师警告称，如果印尼央行降息，可能引发资本外流风险。

韩元兑美元 下跌多达0.3%至1,160.9，创10月8日来最低。

海外基金继续卖出韩元，抵消了当地出口商的结算需求。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.19 123.19 +0.00 -2.87 119.66

*坡元 1.4228 1.4221 -0.05 -6.80 1.3260

台币 32.688 32.832 +0.44 -2.97 31.718

韩元 1157.20 1157.20 +0.00 -5.00 1099.30

泰铢 35.86 35.94 +0.22 -8.25 32.90

菲律宾披索 47.19 47.16 -0.06 -5.23 44.72

印尼卢比 13610.00 13645.00 +0.26 -9.04 12380.00

印度卢比 66.34 66.44 +0.16 -4.98 63.03

*马币 4.3675 4.3675 -0.00 -19.94 3.4965

人民币 6.3603 6.3622 +0.03 -2.46 6.2040

注：*马来西亚和新加坡金融市场逢假期休市。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 张涛)

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