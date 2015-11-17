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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 13:27 BJT

新兴汇市：多数亚币上涨，受冒险意愿复苏提振

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.39 123.17 -0.18 -3.02 119.66

坡元 1.4232 1.4220 -0.08 -6.83 1.3260

台币 32.797 33.022 +0.69 -3.29 31.718

韩元 1169.00 1174.10 +0.44 -5.96 1099.30

泰铢 35.94 35.97 +0.08 -8.46 32.90

菲律宾披索 47.14 47.14 +0.00 -5.13 44.72

印尼卢比 13732.00 13725.00 -0.05 -9.85 12380.00

印度卢比 65.94 66.00 +0.09 -4.41 63.03

马币 4.3780 4.3830 +0.11 -20.13 3.4965

人民币 6.3727 6.3724 -0.00 -2.65 6.2040

(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/王丽鑫；审校 王兴亚/郑茵/许娜)

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