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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 14:38 BJT

新兴汇市：美元持坚，澳洲数据疲软打压亚币走跌

韩元下滑，因围绕外汇当局可能采取干预措施的谨慎情绪升温。

交易员称，韩国当局周三疑似在临近收盘时干预当地汇市，因韩元触及近三周高位。

韩元周四削减部分稍早跌幅，因出口商买入韩元用于月末结算。

印尼卢比下跌，因进口商买入美元用于月底结算。

菲律宾披索下滑，受累于菲律宾第三季经季节调整后经济较前季成长1.1%，低于路透调查预估的成长1.5%。

但菲律宾今年仍有望是亚洲经济增长最快的国家之一，因服务业表现稳健，帮助披索收复部分跌幅。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.56 122.70 +0.11 -2.37 119.66

坡元 1.4068 1.4042 -0.18 -5.74 1.3260

台币 32.476 32.647 +0.53 -2.33 31.718

韩元 1146.33 1143.40 -0.26 -4.10 1099.30

泰铢 35.71 35.70 -0.03 -7.87 32.90

菲律宾披索 47.05 46.97 -0.16 -4.94 44.72

印尼卢比 13727.00 13685.00 -0.31 -9.81 12380.00

印度卢比 66.56 66.32 -0.36 -5.30 63.03

马币 4.2180 4.2165 -0.04 -17.11 3.4965

人民币 6.3876 6.3892 +0.03 -2.87 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/杜明霞；审校 白云/李婷仪/李春喜)

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