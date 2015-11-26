新兴汇市：美元持坚，澳洲数据疲软打压亚币走跌

韩元下滑，因围绕外汇当局可能采取干预措施的谨慎情绪升温。

交易员称，韩国当局周三疑似在临近收盘时干预当地汇市，因韩元触及近三周高位。

菲律宾披索下滑，受累于菲律宾第三季经季节调整后经济较前季成长1.1%，低于路透调查预估的成长1.5%。

但菲律宾今年仍有望是亚洲经济增长最快的国家之一，因服务业表现稳健，帮助披索收复部分跌幅。