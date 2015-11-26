新兴汇市：美元持坚，澳洲数据疲软打压亚币走跌

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
韩元下滑，因围绕外汇当局可能采取干预措施的谨慎情绪升温。
交易员称，韩国当局周三疑似在临近收盘时干预当地汇市，因韩元触及近三周高位。
韩元周四削减部分稍早跌幅，因出口商买入韩元用于月末结算。
印尼卢比下跌，因进口商买入美元用于月底结算。
菲律宾披索下滑，受累于菲律宾第三季经季节调整后经济较前季成长1.1%，低于路透调查预估的成长1.5%。
但菲律宾今年仍有望是亚洲经济增长最快的国家之一，因服务业表现稳健，帮助披索收复部分跌幅。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.56 122.70 +0.11 -2.37 119.66
坡元 1.4068 1.4042 -0.18 -5.74 1.3260
台币 32.476 32.647 +0.53 -2.33 31.718
韩元 1146.33 1143.40 -0.26 -4.10 1099.30
泰铢 35.71 35.70 -0.03 -7.87 32.90
菲律宾披索 47.05 46.97 -0.16 -4.94 44.72
印尼卢比 13727.00 13685.00 -0.31 -9.81 12380.00
印度卢比 66.56 66.32 -0.36 -5.30 63.03
马币 4.2180 4.2165 -0.04 -17.11 3.4965
人民币 6.3876 6.3892 +0.03 -2.87 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/杜明霞；审校 白云/李婷仪/李春喜)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r