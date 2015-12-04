新兴汇市：ECB政策决议提振亚币，美国非农数据前谨慎情绪抑制涨幅

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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马币(林吉特) 有望录得最大周线涨幅。本周迄今为止，马币兑美元已经上涨1.3%，有望连续第三周录得周线涨幅。
“马币表现最差的时期已经过去...”巴克莱在新兴市场周报中称。
马币是今年表现最差的亚币。
坡元兑美元 本周以来涨1.2%，因美元疲弱促使投资者解除坡元空仓。
韩元兑美元 本周走低0.3%，因外资继续卖超韩股。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.57 122.61 +0.03 -2.37 119.66
坡元 1.3949 1.3947 -0.01 -4.94 1.3260
台币 32.690 32.935 +0.75 -2.97 31.718
韩元 1155.72 1164.60 +0.77 -4.88 1099.30
泰铢 35.80 35.90 +0.28 -8.10 32.90
菲律宾披索 47.07 47.15 +0.17 -4.99 44.72
印尼卢比 13825.00 13842.00 +0.12 -10.45 12380.00
印度卢比 66.82 66.65 -0.25 -5.67 63.03
马币 4.2050 4.2280 +0.55 -16.85 3.4965
人民币 6.3965 6.3972 +0.01 -3.01 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/杜明霞；审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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