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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 14:27 BJT

新兴汇市：ECB政策决议提振亚币，美国非农数据前谨慎情绪抑制涨幅

马币(林吉特) 有望录得最大周线涨幅。本周迄今为止，马币兑美元已经上涨1.3%，有望连续第三周录得周线涨幅。

“马币表现最差的时期已经过去...”巴克莱在新兴市场周报中称。

马币是今年表现最差的亚币。

坡元兑美元 本周以来涨1.2%，因美元疲弱促使投资者解除坡元空仓。

韩元兑美元 本周走低0.3%，因外资继续卖超韩股。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.57 122.61 +0.03 -2.37 119.66

坡元 1.3949 1.3947 -0.01 -4.94 1.3260

台币 32.690 32.935 +0.75 -2.97 31.718

韩元 1155.72 1164.60 +0.77 -4.88 1099.30

泰铢 35.80 35.90 +0.28 -8.10 32.90

菲律宾披索 47.07 47.15 +0.17 -4.99 44.72

印尼卢比 13825.00 13842.00 +0.12 -10.45 12380.00

印度卢比 66.82 66.65 -0.25 -5.67 63.03

马币 4.2050 4.2280 +0.55 -16.85 3.4965

人民币 6.3965 6.3972 +0.01 -3.01 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/杜明霞；审校 张涛)

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