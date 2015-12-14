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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 13:32 BJT

新兴汇市：人民币创四年半新低带衰亚币，美联储决议前紧张气氛加剧

亚洲 当日 今年以来 2014年

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坡元 1.4113 1.4138 +0.18 -6.04 1.3260

台币 32.900 32.965 +0.20 -3.59 31.718

韩元 1185.00 1179.50 -0.46 -7.23 1099.30

泰铢 36.08 36.05 -0.08 -8.81 32.90

菲律宾披索 47.34 47.24 -0.21 -5.53 44.72

印尼卢比 14060.00 13945.00 -0.82 -11.95 12380.00

印度卢比 67.00 66.88 -0.17 -5.92 63.03

马币 4.3160 4.2925 -0.54 -18.99 3.4965

人民币 6.4570 6.4553 -0.03 -3.92 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/王颖/杜明霞/张明钧/蔡美珍)

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