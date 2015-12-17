新兴汇市：人民币下跌拖累亚币走低，FED会后欢欣情绪昙花一现

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
坡元兑美元跌0.8%至1.4175坡元，创逾三周最低，因杠杆账户和其他基金卖出坡元。
分析师称，坡元兑美元料跌至11月至12月升势的76.4%回档位1.4185。分析师补充称，接下来将下看11月低位1.4260-1.4265。
韩元兑美元今天开局上涨，因投资者认为美联储升息意味着对美国经济有信心，从而风险人气改善。
但受海外资金抛售影响，韩元转为下跌。外资连续第12日卖超韩股。
“美联储升息决定不那么强硬后出现宽慰情绪，但对风险资产将从这种情绪获得支撑，这一预期看似还是有风险的，”首尔一外资银行的交易员说。
该交易员表示，他将逢低买入美元，并补充说韩国当局“可能允许韩元逐步贬值以提振出口。”
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.44 122.22 -0.18 -2.27 119.66
坡元 1.4150 1.4068 -0.58 -6.29 1.3260
台币 32.813 32.950 +0.42 -3.34 31.718
韩元 1181.00 1176.20 -0.41 -6.92 1099.30
泰铢 36.08 36.07 -0.03 -8.81 32.90
菲律宾披索 47.35 47.34 -0.02 -5.55 44.72
印尼卢比 14050.00 14065.00 +0.11 -11.89 12380.00
印度卢比 66.65 66.73 +0.12 -5.43 63.03
马币 4.3270 4.3120 -0.35 -19.19 3.4965
人民币 6.4814 6.4733 -0.12 -4.28 6.2040
(完)
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导