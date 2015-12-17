新兴汇市：人民币下跌拖累亚币走低，FED会后欢欣情绪昙花一现

坡元兑美元跌0.8%至1.4175坡元，创逾三周最低，因杠杆账户和其他基金卖出坡元。

分析师称，坡元兑美元料跌至11月至12月升势的76.4%回档位1.4185。分析师补充称，接下来将下看11月低位1.4260-1.4265。

韩元兑美元今天开局上涨，因投资者认为美联储升息意味着对美国经济有信心，从而风险人气改善。

但受海外资金抛售影响，韩元转为下跌。外资连续第12日卖超韩股。

“美联储升息决定不那么强硬后出现宽慰情绪，但对风险资产将从这种情绪获得支撑，这一预期看似还是有风险的，”首尔一外资银行的交易员说。

该交易员表示，他将逢低买入美元，并补充说韩国当局“可能允许韩元逐步贬值以提振出口。”

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.44 122.22 -0.18 -2.27 119.66

坡元 1.4150 1.4068 -0.58 -6.29 1.3260

台币 32.813 32.950 +0.42 -3.34 31.718

韩元 1181.00 1176.20 -0.41 -6.92 1099.30

泰铢 36.08 36.07 -0.03 -8.81 32.90

菲律宾披索 47.35 47.34 -0.02 -5.55 44.72

印尼卢比 14050.00 14065.00 +0.11 -11.89 12380.00

印度卢比 66.65 66.73 +0.12 -5.43 63.03

马币 4.3270 4.3120 -0.35 -19.19 3.4965

人民币 6.4814 6.4733 -0.12 -4.28 6.2040

(完)

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