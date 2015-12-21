新兴汇市： 印尼卢比领涨亚洲新兴货币，马币受到油价下跌打压

韩元兑美元小升，此前美国穆迪投资服务公司(Moody's)周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。

本周新加坡将公布消费者物价指数(CPI)和工业生产等数据，坡元的韧性料受到考验。

瑞穗银行驻新加坡分析师Vishnu Varathan表示，市场对数据的任何反应都可能是美元兑坡元走强。

“任何反应都倾向于(美元)上行，而非下行...”Varathan说。

亚洲 当日 今年以来 2014年

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日圆 121.28 121.20 -0.07 -1.34 119.66

坡元 1.4108 1.4125 +0.12 -6.01 1.3260

台币 32.832 33.117 +0.87 -3.39 31.718

韩元 1176.41 1183.00 +0.56 -6.55 1099.30

泰铢 36.11 36.15 +0.11 -8.89 32.90

菲律宾披索 47.29 47.34 +0.11 -5.43 44.72

印尼卢比 13740.00 13915.00 +1.27 -9.90 12380.00

印度卢比 66.33 66.40 +0.11 -4.97 63.03

马币 4.2970 4.2905 -0.15 -18.63 3.4965

人民币 6.4792 6.4815 +0.04 -4.25 6.2040

(完)

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