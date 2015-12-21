新兴汇市： 印尼卢比领涨亚洲新兴货币，马币受到油价下跌打压

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
韩元兑美元小升，此前美国穆迪投资服务公司(Moody's)周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。
本周新加坡将公布消费者物价指数(CPI)和工业生产等数据，坡元的韧性料受到考验。
瑞穗银行驻新加坡分析师Vishnu Varathan表示，市场对数据的任何反应都可能是美元兑坡元走强。
“任何反应都倾向于(美元)上行，而非下行...”Varathan说。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 121.28 121.20 -0.07 -1.34 119.66
坡元 1.4108 1.4125 +0.12 -6.01 1.3260
台币 32.832 33.117 +0.87 -3.39 31.718
韩元 1176.41 1183.00 +0.56 -6.55 1099.30
泰铢 36.11 36.15 +0.11 -8.89 32.90
菲律宾披索 47.29 47.34 +0.11 -5.43 44.72
印尼卢比 13740.00 13915.00 +1.27 -9.90 12380.00
印度卢比 66.33 66.40 +0.11 -4.97 63.03
马币 4.2970 4.2905 -0.15 -18.63 3.4965
人民币 6.4792 6.4815 +0.04 -4.25 6.2040
(完)
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(编译 张荻/王颖/杜明霞；审校 于春红/白云/王洋)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。